Liga MX: Joel Huiqui manda contundente aviso tras golear a Juárez: 'El campeón está de regreso'

La goleada no sólo significó tres puntos para Cruz Azul, sino también una declaración de intenciones. Tras el contundente 5-0 sobre FC Juárez, Joel Huiqui aseguró que La Máquina ha recuperado la esencia que la llevó al campeonato y lanzó un mensaje que resonó de inmediato en el entorno de la Liga MX: “el campeón está de regreso”.

El técnico celeste explicó que la victoria fue consecuencia directa de la competencia interna promovida en las últimas semanas. Huiqui destacó la actitud de los futbolistas que no habían tenido protagonismo reciente y elogió la forma en que respondieron al recibir una oportunidad. “Gracias al trabajo de todo el equipo lo que hemos intentado hacer es darle esta competencia interna”, afirmó, subrayando la disposición de quienes iniciaron en el banquillo o ingresaron como relevo.

Calma, después de la tormenta

En conferencia de prensa, Huiqui fue más allá del resultado: “Hoy lo mencionaba en el vestidor que los equipos grandes se van armando desde su base, desde la gente que no juega y cuando entra de cambio, cuando entra de inicio, intenta hacer lo mejor. El equipo está comprometido, el campeón está de regreso y estamos listos para el siguiente partido”. El estratega sostuvo además que Cruz Azul cuenta con un plantel tan completo que las jerarquías no garantizan la titularidad.

Estas palabras llegan tras un periodo complejo para los celestes, que acumulaban una derrota ante Rayados, empates frente a Toluca y Pumas, y el tropiezo en la Campeones Cup ante Inter de Miami. Por ello, la presión sobre el vigente campeón había aumentado considerablemente.

Quieren sellar un gran torneo

La respuesta llegó con una de las actuaciones más completas del semestre. Andrés Montaño, Charly Rodríguez, Omar Campos, Agustín Palavecino y Roger González firmaron los goles en una noche donde recuperaron contundencia ofensiva y mantuvieron el arco en cero, solidez que Huiqui destacó como clave para aspirar al bicampeonato.

Con cinco jornadas aún por disputarse, el entrenador dejó claro que el objetivo sigue intacto. “Sería maravilloso conseguir los próximos 15 puntos restantes”, señaló Huiqui, de cara al partido a mitad de semana para confirmar si esta exhibición fue realmente el punto de inflexión de la temporada.