Liga MX: Jordan Carrillo no volvería a Santos Laguna por quedarse en Pumas

El futuro de Jordan Carrillo parece estar cada vez más lejos de un regreso a Santos Laguna, a pesar de que el mediocampista pertenece a la institución lagunera y que en semanas recientes existían dudas sobre su continuidad en Pumas, todo indica que el futbolista seguirá formando parte del proyecto universitario para el Apertura 2026.

La situación ha tomado relevancia debido a los recientes cambios que atraviesa el conjunto auriazul, especialmente tras los reportes que apuntan a la salida de Efraín Juárez del banquillo.

Sin embargo, la permanencia del entrenador no sería un factor determinante para la continuidad del jugador, quien habría convencido a la directiva universitaria con su desempeño dentro del terreno de juego.

Pumas apuesta por la continuidad

De acuerdo con diversos reportes, la directiva de Pumas tiene contemplado mantener a Jordan Carrillo dentro de la plantilla para el próximo torneo, considerando que se ha convertido en una pieza útil dentro de la rotación del equipo.

Aunque no siempre ha sido titular indiscutible, el mediocampista ha mostrado condiciones que le permiten desempeñarse en distintas zonas del campo, algo que ha sido valorado por el cuerpo técnico y por la dirigencia universitaria.

Su permanencia también forma parte de la decisión del jugador, quien desde que llegó al conjunto universitario, no ha parado de tener un gran rendimiento.

Santos esperaba una definición

La decisión también impacta directamente en Santos Laguna, club dueño de los derechos federativos del futbolista. Durante los últimos meses existía expectativa sobre la posibilidad de que Carrillo regresara a Torreón una vez concluido su préstamo con los universitarios.

Sin embargo, la intención de Pumas de seguir contando con el jugador habría cambiado el panorama. De concretarse su continuidad, el mediocampista permanecería en Ciudad Universitaria y no volvería a vestir la camiseta verdiblanca en el corto plazo .

Para Santos, la situación representa la posibilidad de seguir observando el desarrollo del futbolista en un entorno competitivo dentro de la Liga MX antes de tomar una decisión definitiva sobre su futuro.

El Apertura 2026 definirá su siguiente paso

Por ahora, todo apunta a que Jordan Carrillo continuará defendiendo los colores de Pumas durante el Apertura 2026, dejando en pausa un posible regreso a Santos Laguna.

La próxima temporada será clave para el futbolista, quien buscará aprovechar la confianza recibida para consolidarse como titular y demostrar por qué durante años fue considerado una de las principales promesas surgidas de la cantera lagunera.

Mientras tanto, tanto Pumas como Santos seguirán atentos a su evolución, en una historia que todavía parece tener varios capítulos por escribir dentro del futbol mexicano.