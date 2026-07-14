Liga MX: Jorge Sánchez estaría regresando al balompié mexicano, ¿a qué equipo sería?

El mercado de fichajes del futbol mexicano continúa generando movimientos importantes rumbo al Apertura 2026 y uno de los nombres que estaría próximo a regresar a la Liga MX es el de Jorge Sánchez , lateral derecho que recientemente disputó la Copa del Mundo con la Selección Mexicana.

Después de pasar solamente un semestre en el futbol de Grecia con el PAOK de Salónica, el defensor de 28 años tendría todo encaminado para volver a México. Por el momento, el acuerdo estaría pendiente de los exámenes médicos, la firma del contrato y el anuncio oficial del equipo.

¿A dónde llegaría?

De acuerdo con los reportes, Jorge Sánchez habría optado por regresar a la Liga MX antes de continuar buscando alternativas en Europa. El futbolista tendría previsto viajar a Guadalajara durante los próximos días para realizar las pruebas médicas correspondientes y completar su incorporación al Atlas.

En caso de concretarse, Atlas se convertiría en el cuarto equipo mexicano en la carrera del mundialista , quien anteriormente defendió las camisetas de Santos Laguna, América y Cruz Azul.

Su breve aventura con el PAOK de Grecia

A principios de 2026, Sánchez emprendió una nueva etapa europea con el PAOK de Salónica. Sin embargo, su paso por el club griego fue corto, pues solamente disputó 11 encuentros y registró una asistencia durante el semestre.

A pesar de la limitada actividad, el lateral consiguió mantenerse dentro de la convocatoria de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 . Durante el torneo tuvo participación en cuatro partidos, todos como titular, convirtiéndose en una opción recurrente dentro del esquema dirigido por Javier Aguirre.

La posible llegada de Jorge Sánchez representaría una contratación de experiencia para el Atlas, que sumaría a un jugador con recorrido internacional, participación mundialista y conocimiento de la Liga MX.

Aunque todavía falta la confirmación oficial, los reportes indican que el acuerdo estaría prácticamente cerrado y que su presentación podría realizarse en los próximos días.