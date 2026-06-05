Liga MX: ¿Jorge Sánchez regresa al Santos Laguna? Esto es lo que sabemos

El mercado de fichajes rumbo al Apertura 2026 continúa generando rumores y uno de los nombres que más ha llamado la atención en los últimos días es el de Jorge Sánchez.

El lateral mexicano, que actualmente milita en Grecia, ha sido vinculado con un posible regreso a la Liga MX , situación que ha despertado el interés de varios clubes que buscan reforzar su plantilla con un futbolista de experiencia internacional.

Entre los equipos que han aparecido en la conversación destaca Santos Laguna, institución donde el defensor comenzó a llamar la atención antes de consolidarse como uno de los laterales más importantes del futbol mexicano.

¿Habrá una oferta?

Las versiones más recientes apuntan a que Santos Laguna habría comenzado movimientos para conocer la situación contractual y deportiva de Jorge Sánchez, buscando posicionarse en caso de que el futbolista decida volver al balompié mexicano.

El interés de los Guerreros no sería casualidad. El defensor surgió de las fuerzas básicas laguneras y posteriormente dio el salto a otros equipos hasta convertirse en seleccionado nacional.

Además, reportes señalan que otros clubes grandes también podrían estar atentos a la situación del jugador , como Tigres, América y Pumas, por lo que Santos intentaría tomar ventaja en una posible negociación antes de que aparezcan más competidores en la carrera por sus servicios.

¿Está cerca el regreso a la Liga MX?

Por ahora no existe un acuerdo oficial ni negociaciones avanzadas confirmadas públicamente. Sin embargo, los rumores han comenzado a crecer debido al interés mostrado por Santos Laguna y a la posibilidad de que el jugador busque una nueva etapa en su carrera.

La situación todavía dependerá de factores deportivos, contractuales y económicos, por lo que cualquier movimiento podría tardar varias semanas en definirse dado a que, como muchos otros, el jugador prefiere hablar y decidir sobre su futuro después de la Copa del Mundo.

Un fichaje que daría de qué hablar

En caso de concretarse, el regreso de Jorge Sánchez a Santos Laguna sería uno de los movimientos más llamativos del futbol mexicano rumbo al Apertura 2026. No solo significaría el retorno de un jugador formado en la institución, sino también la llegada de un futbolista con experiencia en Europa y presencia constante en la Selección Mexicana.

Por ahora, la posibilidad sigue siendo una especulación respaldada por distintos reportes, pero la afición lagunera ya comienza a ilusionarse con la idea de volver a ver a uno de sus canteranos más exitosos defendiendo los colores verdiblancos.