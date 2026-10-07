Liga MX: joven promesa de las Chivas es buscado por clubes en Europa, ¿de dónde lo buscan?

Las Chivas de Guadalajara podrían tener entre sus filas a otro futbolista mexicano con posibilidades de dar el salto al futbol europeo.

Aparentemente, el jugador está siendo seguido de cerca por un equipo de Italia y otro de Países Bajos, aunque hasta el momento no existiría una oferta formal sobre la mesa.

El interés estaría todavía en una etapa de observación y seguimiento, con los clubes europeos atentos a la evolución del futbolista antes de intentar avanzar hacia una posible negociación.

¿De quién se trata?

Se trata de Santiago Sandoval, joven atacante rojiblanco que habría despertado el interés de dos clubes del Viejo Continente luego de sus recientes actuaciones con el Rebaño y con selecciones juveniles.

Sandoval ha ganado protagonismo dentro del plantel dirigido por Gabriel Milito, quien le ha brindado oportunidades para mostrar sus condiciones en el primer equipo de Guadalajara. Su crecimiento reciente, combinado con su participación en el Mundial Sub-20 , habría ayudado a que visores del extranjero pusieran mayor atención sobre su desarrollo.

El reporte señala que los clubes interesados prefieren mantener cautela antes de realizar un movimiento concreto. La intención sería observar si el atacante logra sostener su nivel y consolidarse como una pieza habitual dentro de Chivas, algo que podría incrementar sus posibilidades de emigrar en el futuro.

Chivas podría tener otra oportunidad de exportación

La posible proyección internacional de Sandoval se presenta en un momento en el que varios jóvenes mexicanos han comenzado a llamar nuevamente la atención del mercado europeo.

Sin embargo, cualquier salida todavía parecería lejana. Según el reporte, no existe una oferta formal, por lo que el siguiente paso dependerá de la evolución que tenga Sandoval dentro de la Liga MX y de si los clubes interesados deciden convertir su seguimiento en una negociación.

Su rendimiento será clave

La continuidad será uno de los principales factores para el juvenil rojiblanco. Afianzarse dentro del esquema de Milito y mantener protagonismo con Chivas podría ser determinante para fortalecer el interés procedente de Europa.

Así, Santiago Sandoval se convierte en otro de los nombres jóvenes del futbol mexicano que comienzan a aparecer en la agenda internacional. Por ahora deberá concentrarse en ganarse un lugar estable con Guadalajara, mientras desde Italia y Países Bajos siguen de cerca su evolución antes de tomar una decisión sobre un posible acercamiento.