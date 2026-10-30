Liga MX: Juárez sorprende a Querétaro y agrava su crisis en el Apertura 2026

FC Juárez hizo valer su localía y derrotó 3-1 a Querétaro en el Estadio Olímpico Benito Juárez, durante el arranque de la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Pese al resultado, los fronterizos continúan en el fondo de la clasificación, mientras que los Gallos Blancos complicaron sus aspiraciones de avanzar a la fase final.

El conjunto local tomó la iniciativa desde los primeros minutos y encontró la ventaja al 17', cuando Óscar Estupiñán aprovechó un centro al área para conectar un remate de cabeza que terminó en el fondo de las redes.

Querétaro intentó responder mediante Alí Ávila, quien estrelló un disparo en el travesaño, pero la falta de contundencia terminó por perjudicar a los visitantes.

Los Bravos aprovecharon sus oportunidades

Antes del descanso, Madson amplió la diferencia al minuto 39' con un disparo de zurda desde fuera del área, luego de una asistencia de Denzell García.

Durante el complemento, los Gallos adelantaron líneas y buscaron recortar distancias, aunque Sebastián Jurado respondió cuando fue exigido bajo los tres postes.

La sentencia llegó al 83', cuando José Luis Rodríguez marcó el tercero para Juárez. Seis minutos después, Alí Ávila descontó para Querétaro, estableciendo el 3-1 definitivo.

Querétaro se aleja de sus objetivos

Con este resultado, los Bravos llegaron a ocho puntos, aunque permanecen en el último lugar de la tabla general. Por su parte, Querétaro se quedó con 20 unidades en la novena posición, acumulando cuatro descalabros consecutivos.