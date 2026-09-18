Liga MX: Juárez sorprende a Tigres y consigue su primera victoria del Apertura 2026

FC Juárez finalmente consiguió sus primeros puntos del Apertura 2026 al imponerse 2-0 a Tigres en el Estadio Olímpico Benito Juárez, dentro de la Jornada 9 de la Liga MX.

Óscar Estupiñán fue la figura de los Bravos al marcar los dos goles del encuentro, uno desde el punto penal y otro mediante un remate de cabeza, para terminar con el inicio de ocho derrotas consecutivas del conjunto fronterizo. Antes del encuentro, Juárez aparecía último de la clasificación con cero unidades, mientras los felinos llegaban con siete puntos.

Tigres perdona durante la primera mitad

El encuentro comenzó con ambos equipos buscando generar peligro, aunque durante los primeros 45' minutos ninguno consiguió romper el cero. Juárez tuvo aproximaciones por conducto de su ataque, mientras Tigres encontró algunas oportunidades que obligaron a la intervención de Sebastián Jurado.

Al minuto 41', Sebastián Jurado apareció con una atajada importante para mantener su portería intacta y permitir que el conjunto local se marchara al descanso con el 0-0. Tigres tuvo mayor posesión durante distintos momentos del partido y terminó generando ocho tiros de esquina, pero no logró convertir ese dominio territorial en goles.

Estupiñán rompe el partido desde los once pasos

La historia comenzó a cambiar durante el complemento. Después de que Juárez generara mayor presencia en campo rival, al minuto 65' el 'Gato' Ortiz señaló una pena máxima favorable a los locales. Óscar Estupiñán tomó la responsabilidad y convirtió desde los once pasos para colocar el 1-0, desatando la celebración de la afición fronteriza.

Tigres intentó reaccionar y anteriormente había tenido una de sus aproximaciones más claras al minuto 56', pero nuevamente el arquero juarense evitó el tanto visitante. Los regiomontanos buscaron adelantar líneas con el paso de los minutos, pero dejaron espacios que Juárez aprovechó para sentenciar el encuentro.

Doblete de Estupiñán sentencia a los felinos

Al minuto 78', Estupiñán volvió a aparecer. El delantero colombiano encontró un balón dentro del área y conectó un remate de cabeza para superar a Nahuel Guzmán y convertir el 2-0, completando su doblete y dejando a Tigres contra las cuerdas a poco más de diez minutos del final.

Los Bravos administraron la ventaja durante el cierre y evitaron una reacción del conjunto universitario para confirmar una victoria que representa un cambio importante después de un arranque complicado.