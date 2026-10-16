Liga MX: Juninho marca doblete y Pumas toma ventaja ante Atlante

Los Pumas de la UNAM y los Potros de Hierro del Atlante protagonizaron un intenso encuentro en el Estadio Banorte, correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX, donde el conjunto universitario consiguió ponerse arriba 2-1 gracias a un doblete del brasileño Juninho.

El encuentro también significó el regreso de un enfrentamiento capitalino a la Primera División después de más de una década, con dos equipos necesitados de sumar puntos para mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación a la Liguilla.

Desde los primeros minutos, ambas escuadras mostraron intensidad, aunque las condiciones de la cancha, afectada por la lluvia, complicaron algunas acciones. Los locales generaron oportunidades importantes, pero se encontraron con un Keylor Navas que respondió cuando fue exigido.

Juninho abre el marcador y Atlante responde

La primera mitad estuvo marcada por las oportunidades desperdiciadas y las intervenciones de ambos guardametas. Uriel Antuna dejó escapar una ocasión clara frente al arco de Óscar Jiménez, mientras que Jhojan Julio y Luis Puente estuvieron cerca de adelantar a los Potros.

Al minuto 35', el encuentro tuvo un momento de tensión cuando el árbitro Luis Enrique Santander expulsó al entrenador del Atlante, Miguel Herrera , quien tuvo que abandonar la zona técnica.

Fue hasta el minuto 42' cuando Juninho consiguió romper el empate. Tras una asistencia de cabeza de Robert Morales, el delantero brasileño apareció dentro del área para definir y colocar el 1-0 a favor de los universitarios.

Sin embargo, la respuesta azulgrana llegó antes del descanso. Luis Calzadilla aprovechó una oportunidad ofensiva para sacar un disparo cruzado que superó a Keylor Navas, estableciendo el empate 1-1 y devolviendo la esperanza a los aficionados locales.

Pumas recupera la ventaja en el complemento

Para la segunda mitad, el encuentro mantuvo su intensidad y ambos equipos continuaron buscando el arco contrario. Eugenio Pizzuto exigió nuevamente a Navas, mientras que Óscar Jiménez también tuvo intervenciones importantes para evitar que los universitarios retomaran la ventaja.

Al minuto 72', Juninho volvió a aparecer para marcar su segundo tanto de la noche. El brasileño encontró espacio dentro del área y definió con un disparo que terminó superando al guardameta atlantista, colocando el 2-1 a favor de Pumas.

Otro de los momentos destacados fue el ingreso de Christian "Hobbit" Bermúdez, histórico futbolista de los Potros, quien recibió un homenaje durante el encuentro por su trayectoria con la institución.

Con el marcador favorable, Pumas buscaba administrar su ventaja en los últimos minutos, mientras que Atlante intentaba generar una nueva reacción para evitar otra derrota en casa.

De mantenerse el resultado, los universitarios llegarían a 16 puntos, mientras que los Potros permanecerían con 11 unidades, complicando sus aspiraciones de escalar posiciones en la clasificación del Apertura 2026.