Liga MX: León renace bajo el mando de Gandolfi con marcha invicta e histórica en Leagues Cup

El Club León ha encontrado en el banquillo la fórmula para transformar la incertidumbre en un presente arrollador. Bajo la dirección técnica del argentino Javier Gandolfi, la escuadra esmeralda protagoniza una metamorfosis competitiva que la sitúa como un equipo sólido y temible. El cuadro del Bajío ha enlazado una racha impecable donde acumula victorias y despliega un fútbol contundente que revitalizó sus aspiraciones colectivas.

La llegada de Gandolfi supuso un punto de inflexión táctico y emocional para La Fiera. El estratega impuso una identidad de alta presión, dinamismo y variantes ofensivas, adaptando el esquema sin perder agresividad. Su capacidad para rotar piezas y mantener el compromiso del plantel se refleja en un equipo sumamente competitivo, el cual dejó atrás las dudas iniciales para hilar una seguidilla de seis triunfos consecutivos.

En el plano internacional, dentro de la Leagues Cup 2026, el León ha firmado una actuación sobresaliente ante los clubes de la MLS. Los verdiblancos marchan invictos en la justa binacional, registrando victorias de carácter como la remontada 2-1 ante Orlando City, con goles de Juan Guevara y Daniel Arcila, y el contundente 3-0 frente a Real Salt Lake, metiéndose con autoridad en la fase eliminatoria.

Las cifras respaldan este resurgimiento verdiblanco en ambos frentes. En el ataque destaca el momento de Diber Cambindo, quien firmó un doblete determinante ante el cuadro de Utah, acompañado por el aporte de Jordi Cortizo y Sebastián Vegas. Además, la zona defensiva mostró un empaque notable al acumular 254 minutos sin recibir anotación, evidencia de la solidez y el orden estructural implantado por el técnico.

¿Serio candidato al título doméstico?

En la Liga MX, el conjunto esmeralda replicó esa misma consistencia para recuperar terreno en la tabla general. La escuadra felina superó el titubeante inicio del certamen y ha hecho de su propuesta futbolística una garantía de solvencia, mostrando madurez colectiva para manejar los momentos críticos de cada encuentro. Este rendimiento ascendente en el torneo local ratifica el gran momento que atraviesa el grupo.

Clasificado a las instancias finales del torneo internacional y con paso firme en el campeonato mexicano, el León demuestra que la gestión de Javier Gandolfi consolidó un proyecto ganador. Con argumentos futbolísticos, variantes tácticas y un vestidor convencido, la entidad leonesa vuelve a rugir en el balompié continental, ilusionando a su afición con la posibilidad real de pelear por títulos en ambos certámenes.