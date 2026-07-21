Liga MX: ¡Ley del ex! Arteaga y Córdova lideran la remontada de Pumas contra Toluca

Pumas dejó atrás el complicado inicio que tuvo en el Torneo Apertura 2026 y consiguió una importante victoria como visitante al remontar 2-1 al Toluca en el Estadio Nemesio Diez, durante el encuentro correspondiente a la segunda jornada de la Liga MX.

Toluca aprovecha error de Keylor

El conjunto universitario comenzó el partido con decisión y generó oportunidades desde los primeros minutos, aunque no logró reflejar su iniciativa en el marcador.

El jugador de los Diablos, Helinho, desbordó por el costado derecho y envió un centro al área que parecía controlable para Keylor Navas, sin embargo, el guardameta costarricense calculó mal la salida y dejó el balón disponible para que Jorge Díaz Price marcara el 1-0.

Víctor Arteaga inicia la reacción universitaria

Pumas salió al segundo tiempo con la necesidad de mostrar una mejor versión y encontró el empate al minuto 56' mediante uno de sus refuerzos para el Apertura 2026.

Víctor Arteaga recibió el balón por el sector izquierdo, ingresó al área y sacó un potente disparo de zurda que superó al guardameta Hugo González para colocar el 1-1.

El mediocampista evitó realizar un festejo efusivo debido a su pasado con Toluca, equipo con el que inició su trayectoria en la Liga MX antes de convertirse en refuerzo del conjunto universitario para la nueva campaña.

Córdova completa la doble “ley del ex”

La remontada se concretó pocos minutos después. Al minuto 63', Rodrigo López envió un centro preciso al área y Sebastián Córdova se levantó entre los defensores para conectar un remate de cabeza que terminó en el fondo de la portería.

Córdova colocó el balón lejos del alcance de Hugo González y confirmó una reacción que se produjo en menos de diez minutos. Tanto él como Arteaga se estrenaron como goleadores de Pumas precisamente frente a su antiguo equipo.

Pumas resiste la presión durante el cierre

Después de perder la ventaja, Antonio Mohamed realizó varios movimientos para buscar el empate. Toluca adelantó líneas y presionó durante la parte final del partido, pero la defensa universitaria consiguió soportar los intentos de los locales.

Pumas conservó la ventaja hasta el silbatazo y se llevó una victoria importante de una de las canchas más complicadas de la Liga MX.