Liga MX: ¿Los árbitros podrán pitar en la 'talacha'? Aquí te contamos

La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) estableció lineamientos para regular sus actividades fuera de las competencias afiliadas, además de su presencia en entrevistas, podcasts y redes sociales.

Las disposiciones se conocieron después de que los exsilbantes Francisco Chacón y Fernando Guerrero difundieran un comunicado interno . El documento contempla consecuencias para quienes incumplan las instrucciones, entre ellas, quedarse sin designaciones para encuentros oficiales.

La ‘talacha’ quedará sujeta a un permiso por escrito

De acuerdo con el contenido difundido, los integrantes del arbitraje mexicano deberán contar con autorización escrita de la Comisión para dirigir o participar como jugadores en partidos ajenos a la FMF y sus ligas afiliadas .

La disposición comprende encuentros amateurs, llaneros, empresariales, de exhibición y aquellos organizados por creadores de contenido. Por lo tanto, aceptar una invitación a estos compromisos requerirá pasar previamente por la revisión del organismo.

Las solicitudes deberán enviarse a la Dirección General. Según los reportes sobre la circular, el incumplimiento podrá derivar en medidas administrativas, incluida la no designación de los árbitros involucrados.

Otras restricciones

Los ajustes también alcanzan la exposición pública de los silbantes. Las nuevas instrucciones contemplan restricciones para conceder entrevistas, acudir a podcasts o responder mediante redes sociales a señalamientos relacionados con sus actuaciones dentro de la cancha .

Esto implica que sus intervenciones públicas sobre asuntos arbitrales estarán sujetas a los procedimientos de autorización correspondientes. El documento difundido lleva la firma de Juan Manuel Herrero, director general de la Comisión de Árbitros.

El partido de César Ramos puso el tema bajo la lupa

Uno de los antecedentes de esta discusión fue la participación de César Arturo Ramos Palazuelos en el encuentro entre Chivas Impulsora y América Buenavista, celebrado en el estadio Agustín “Coruco” Díaz, en Morelos.

El compromiso terminó envuelto en una pelea entre jugadores y miembros de los cuerpos técnicos, además del ingreso de aficionados al terreno de juego. Ramos abandonó la cancha acompañado por personal de seguridad y sus compañeros del equipo arbitral.

De acuerdo con la información publicada sobre aquel encuentro, el silbante contaba con autorización para dirigirlo. Sin embargo, los incidentes abrieron el debate sobre las condiciones en las que los árbitros profesionales participan en competencias externas.