Liga MX: Luis Ángel Malagón rompe el silencio sobre su lesión y ya alista su ansiado regreso

El guardameta del Club América, Luis Ángel Malagón, rompió el silencio tras meses de hermetismo respecto a su condición física. El arquero confirmó de manera oficial que su retorno a las canchas está muy cerca, estimando reaparecer con las Águilas en la Liga MX en un lapso de entre dos y cuatro semanas, tras registrar una sorprendente evolución médica.

Un duro golpe para la carrera de Malagón

El calvario de Malagón comenzó el pasado 10 de marzo, durante el duelo de la Concacaf Champions Cup ante Philadelphia Union. En ese encuentro, el arquero sufrió una dolorosa rotura del tendón de Aquiles en la pierna izquierda, una de las lesiones más complejas para un futbolista, la cual requirió una intervención quirúrgica inmediata y reposo absoluto.

Dicho percance representó el golpe más amargo en la carrera del portero michoacano, ya que lo marginó definitivamente de disputar la Copa Mundial 2026 con la Selección Mexicana. Perderse la máxima cita futbolística del planeta fue un impacto desgarrador, pues Malagón se perfilaba para ser el guardián estelar del combinado nacional durante el torneo veraniego.

Una milagrosa recuperación

Los primeros pronósticos médicos eran sumamente desalentadores, anticipando una inactividad de entre ocho meses y un año completo. No obstante, gracias a un intenso trabajo de rehabilitación en Coapa y a una respuesta física sobresaliente, los doctores redujeron la estimación a solo cuatro meses y medio, permitiéndole acelerar sus trabajos de fuerza y movilidad en cancha.

En sus recientes declaraciones, el futbolista reconoció lo complejo que resultó asimilar el proceso, destacando el respaldo del cuerpo técnico y médico azulcrema. Actualmente, Malagón realiza ejercicios con balón al parejo del grupo, mostrando un ritmo óptimo que llena de optimismo al entorno americanista de cara a la recta decisiva del torneo Apertura 2026.

Con su alta médica contemplada para finales de agosto o inicios de septiembre, América recuperará a su gran referente bajo los tres postes. El regreso de Luis Ángel Malagón no solo fortalece la portería de Coapa, sino que devuelve el liderazgo y la seguridad defensiva a un cuadro de las Águilas que urgía de su presencia.