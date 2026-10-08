Liga MX: Marco ‘Gato’ Ortiz estará en partido vital de la Jornada 11

La Comisión de Árbitros confirmó su participación para la Jornada 11 del Apertura 2026, con lo que Ortiz tendrá a su cargo uno de los enfrentamiento con mayor visibilidad de la Liga MX después de la pausa internacional.

¿Qué partido arbitrará?

La presencia del ‘Gato’ será en el Clásico Tapatío, Atlas vs Chivas, lo que llama la atención por lo ocurrido en la edición anterior del clásico. En el Clausura 2026, Guadalajara venció 2-1 al Atlas en un encuentro en el que el árbitro señaló dos penales a favor del conjunto rojiblanco, decisiones que provocaron cuestionamientos entre seguidores de los Zorros.

Después de aquel partido se reportaron amenazas contra el silbante. Ese antecedente vuelve a formar parte del contexto de su designación para una rivalidad que suele generar atención tanto por lo que sucede en la cancha como por las decisiones arbitrales.

Además, será el tercer torneo consecutivo en el que Ortiz dirija el Clásico Tapatío, luego de sus participaciones en el Apertura 2025 y el Clausura 2026. El nuevo nombramiento lo coloca nuevamente al frente de un encuentro de alta exigencia por la rivalidad entre ambos clubes.

Así estará integrado el cuerpo arbitral

Para este compromiso, Ortiz estará acompañado por Michel Alejandro Morales Morales y Christian Kiabek Espinosa Zavala como árbitros asistentes, mientras que Martín Molina Astorga cumplirá las funciones de cuarto árbitro.

Guillermo Pacheco Larios será el responsable del VAR, con Mauricio Nieto Torres como asistente. Con este equipo arbitral, el duranguense volverá al Estadio Jalisco para conducir un clásico en el que Atlas y Chivas disputarán los tres puntos y el orgullo de la ciudad.