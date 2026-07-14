Liga MX: Marco 'Gato' Ortíz ya tiene su primer partido para el Apertura 2026

El futbol mexicano está listo para levantar el telón del Torneo Apertura 2026 y, junto con los equipos, también quedaron definidas las primeras designaciones arbitrales.

Entre los nombres que destacan aparece el del duranguense Marco Antonio "Gato" Ortíz Nava, quien volverá a tener actividad desde la Jornada 1, confirmando la confianza que la Comisión de Árbitros mantiene en uno de los silbantes con mayor experiencia del país.

¿Qué partido silbrará?

La Comisión de Árbitros designó a Marco Antonio Ortíz Nava como árbitro central del encuentro entre Rayados de Monterrey y Santos Laguna, correspondiente a la primera jornada del Apertura 2026.

El partido se disputará el próximo sábado 18 de julio en el Estadio BBVA, donde el silbante duranguense estará acompañado por Michel Alejandro Morales Morales y Francisco Javier González de la Mora como asistentes, Martín Molina Astorga como cuarto árbitro , mientras que Óscar Macías Romo será el encargado del VAR y Ana Cristina Guarneros Lezama fungirá como asistente del videoarbitraje.

Un referente duranguense

Marco "Gato" Ortíz se ha consolidado durante los últimos años como uno de los árbitros más importantes del futbol mexicano. Su trayectoria incluye designaciones en finales de Liga MX, encuentros de la Concacaf Champions Cup, Leagues Cup y torneos organizados por la FIFA, además de ser un habitual en los compromisos de mayor exigencia dentro del balompié nacional.

Con esta primera designación del Apertura 2026, el árbitro originario de Durango inicia una nueva temporada en la que buscará mantenerse entre los silbantes de mayor protagonismo y aspirar nuevamente a dirigir los encuentros más importantes del campeonato mexicano.