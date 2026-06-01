Liga MX: Matías Almeyda es presentado de manera oficial como DT de Rayados y ya tendría una baja

Los Rayados de Monterrey han iniciado una nueva etapa de cara al Apertura 2026 con la presentación oficial de Matías Almeyda como su nuevo director técnico, en un movimiento que ha generado expectativa tanto en la afición como en el entorno del futbol mexicano.

El estratega argentino fue presentado en conferencia de prensa, donde dejó claro que asume el reto con ilusión y con la intención de devolver al equipo al protagonismo perdido en los últimos torneos. Almeyda llega tras su paso por Europa y con experiencia internacional, firmando un contrato por dos años con la institución regiomontana.

Un nuevo comienzo para Rayados

Durante su presentación, Almeyda destacó que comienza un nuevo ciclo dentro del club, dejando atrás lo realizado anteriormente y enfocándose en construir su propio proyecto. El técnico reconoció la exigencia que representa dirigir a Rayados, una de las plantillas más competitivas de la Liga MX, pero aseguró que está listo para afrontar el desafío.

Además, señaló que su objetivo es regresar al equipo a los primeros planos, luego de una campaña en la que Monterrey quedó lejos de las expectativas, lo que derivó en cambios importantes dentro de la institución.

¿Quién será su primera baja?

Uno de los momentos más llamativos de la presentación fue cuando el propio entrenador adelantó que ya hay movimientos en la plantilla. Almeyda explicó que algunos jugadores que terminan contrato no continuarán en el equipo, marcando así el inicio de una reestructuración.

Aunque no dio nombres definitivos, sí dejó entrever que habrá salidas importantes, como parte de su idea de construir un plantel acorde a su estilo de juego. Sin embargo, medios regiomontano apuntan a que la primera baja sería Anthony Martial, esto dado a su alto sueldo y bajo rendimiento desde su llegada.

El proyecto ya está en marcha, y con decisiones desde su presentación, Matías Almeyda deja claro que su ciclo en Monterrey no será de transición, sino de resultados.