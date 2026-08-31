Liga MX: ¿Matías Almeyda se va de Rayados a River Plate? El DT argentino rompe el silencio

El director técnico de Rayados de Monterrey, Matías Almeyda, rompió el silencio para salir al paso de las insistentes versiones periodísticas que lo vinculan con un posible regreso al banquillo de River Plate. Tras la reciente salida del 'Chacho' Coudet del conjunto millonario, el estratega argentino descartó tajantemente cualquier acercamiento y reafirmó su postura profesional.

¿Se va o se queda? Esto dijo Almeyda

En conferencia de prensa posterior al partido disputado por la Liga MX, Almeyda fue categórico al desmentir la existencia de una vía de salida económica en su contrato con el equipo regiomontano. El timonel aseguró que su proyecto no depende de términos legales ni penalizaciones contractuales para garantizar su permanencia.

“Yo soy un hombre de palabra. No tengo cláusula de rescisión, tengo palabra. No tengo que aclarar nada; me manejo así desde los 15 años. Mi compromiso está acá y no hace falta que aclaren nada, los que me conocen saben”, aseveró con firmeza el técnico de la escuadra albiazul ante los medios de comunicación.

La aclaración del estratega se produjo en medio de una visible molestia generada por el constante asedio mediático sobre su futuro. Almeyda reaccionó ante la difusión de imágenes en las que se le observaba incómodo al ser abordado por la prensa, explicando que detuvo su automóvil por educación y no para alimentar especulaciones.

El pronunciamiento llega en un momento delicado para la institución regiomontana. Luego de sufrir un tropiezo por 1-3 frente al Atlético de San Luis, el cuerpo técnico busca recomponer el rumbo futbolístico de cara al trascendental compromiso frente al Club América en las semifinales de la Leagues Cup.

Mientras la directiva de Núñez mantiene a Leonardo Ponzio como técnico interino de forma provisional, Almeyda ratificó su lealtad absoluta con Rayados. De esta manera, el estratega argentino cerró de manera definitiva cualquier especulación sobre su retorno a Argentina, priorizando el cumplimiento de su palabra sobre el proyecto en México.