Liga MX: Miguel Borja está a pocos detalles de ser el nuevo refuerzo estelar del Club América

El Club América se encuentra muy cerca de sacudir el mercado de pases del fútbol mexicano con un auténtico bombazo. La directiva azulcrema sostiene negociaciones muy avanzadas con la cúpula del Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos para concretar la compra definitiva del atacante colombiano Miguel Ángel Borja, de 33 años, quien está a solo detalles de convertirse en el nuevo referente de ataque de las Águilas.

Buscan reforzar al ofensiva azulcrema

Esta rápida gestión por parte de la directiva de Coapa responde a la imperiosa necesidad de reforzar la zona ofensiva del equipo. Ante las constantes bajas por lesión y la irregularidad goleadora en la plantilla, el cuerpo técnico apostó por incorporar un delantero centro de gran jerarquía internacional, potencia física y contundencia comprobada dentro del área rival.

El perfil del ariete cafetero está respaldado por una sobresaliente trayectoria internacional. Con más de 200 goles acumulados a nivel de clubes, Borja firmó un paso memorable con River Plate en Argentina, donde registró 62 anotaciones en 159 partidos, además de dejar huella en Palmeiras, Junior y Atlético Nacional. En su reciente etapa en Oriente Medio suma ocho goles en 16 juegos.

¿Un regreso a la Liga MX?

No obstante, su virtual incorporación al América desató una enorme controversia debido a su polémico antecedente con Cruz Azul. Meses atrás, el artillero estuvo prácticamente amarrado para convertirse en refuerzo de La Máquina e incluso arribó a la Ciudad de México y entrenó en La Noria, pero la transferencia fracasó estrepitosamente porque el club cementero no logró liberar una plaza de extranjero.

Ese fichaje frustrado obligó al goleador a emigrar al balompié emiratí, dejando inconclusa su llegada a la Liga MX. Ahora, su inminente desembarco con el acérrimo rival no solo significa una revancha personal para el colombiano, sino también un duro golpe mediático que enciende la rivalidad capitalina por la manera en que se concretó el movimiento.

Bombazo en el balompié azteca

Las pláticas entre ambas directivas se ubican en su fase final para cerrar el traspaso definitivo. De no surgir imprevistos de último minuto, se espera que Miguel Borja viaje a México en los próximos días para presentar sus correspondientes pruebas médicas y estar listo para plasmar su firma en un contrato a largo plazo que lo vincule formalmente con las Águilas