Liga MX: Monterrey presentará una queja formal contra el arbitraje tras el choque ante América

El Club de Fútbol Monterrey interpondrá una queja formal ante la Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Fútbol tras la controvertida actuación del colegiado Óscar Mejía durante el empate 1-1 frente a las Águilas del América en la Jornada 11 del Torneo Apertura 2026.

¿Qué acusa exactamente el Monterrey?

La directiva regiomontana catalogó la labor del cuerpo arbitral como "impresentable", señalando decisiones puntuales que perjudicaron directamente el desempeño de Rayados. La inconformidad principal radica en una clara infracción dentro del área cometida por Cristian Borja sobre Jesús 'Tecatito' Corona, la cual no fue sancionada como penalti ni revisada en el VAR.

Asimismo, la institución albiazul protesta la marcada permisividad disciplinaria hacia el cuadro americanista. Destaca la no expulsión de Brian Rodríguez, quien insultó de forma explícita al cuarto árbitro Yonatan Peinado Aguirre sin ser sancionado, además de la reiteración de faltas cometidas por los locales que no recibieron la amonestación correspondiente.

Dichos fallos impidieron que La Pandilla sumara tres puntos clave para escalar posiciones en la clasificación general, dejándola en el décimo puesto con 14 unidades. La cúpula regiomontana exige mayor rigor y transparencia en las designaciones arbitrales, buscando sentar un antecedente mediante castigos administrativos de cara a la fase final del certamen.

Almeyda rompe el silencio

Tras el choque en el Estadio Banorte, el director técnico de Monterrey, Matías Almeyda, abordó las tensiones en conferencia de prensa y reaccionó con firmeza ante las especulaciones mediáticas: "Yo me hago cargo si lo hago mal o si lo hago con mala intención, que dudo que lo haga con mala intención".

Con el expediente detallado listo para entregarse al organismo rector, Monterrey sostiene una postura firme frente a lo que considera un trato inequitativo sobre el terreno de juego. Se espera que la Comisión de Arbitraje evalúe los videos presentados y determine las sanciones correspondientes para el cuerpo arbitral.