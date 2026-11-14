Liga MX: Monterrey se mete a la Liguilla con triunfo ante Querétaro

El Apertura 2026 no paró, aún en plena Fecha FIFA. Monterrey triunfó por la mínima (0-1) ante un Querétaro que, desesperanzado, terminó con solamente nueve jugadores en la cancha. Esta noche, “La Pandilla” dormirá en la zona de Liguilla.

Si bien la séptima fecha del torneo se disputó a principios de septiembre, el encuentro entre Querétaro y Monterrey fue reprogramado por la participación de “La Pandilla” en la Leagues Cup.

Pese a que Monterrey tuvo un mayor dominio del balón, la única jugada peligrosa del primer tiempo fue de Querétaro. El extremo Iker Benito (18') estuvo cerca de abrir el marcador con un derechazo, pero el guardameta Esteban Andrada desvió el esférico que terminó por estrellarse en el poste.

La escuadra queretana se hundió aún más cuando el portero Guillermo Allison salió expulsado (51') porque agredió con un cabezazo al delantero Roberto de la Rosa. El árbitro Luis Enrique Santander le sacó una tarjeta roja que, en ese momento, dejó a los “Gallos Blancos” con diez hombres en la cancha.

Ante la expulsión del cancerbero, la portería quedó bajo la protección de José Hernández; mientras que el “sacrificado” por el estratega Esteban González fue Iker Benito.

Un solitario gol (48') de Diego Rossi rompió el cero y le concedió la ventaja a los “Rayados” de Monterrey. El delantero uruguayo remató dentro del área con un derechazo que permitió el regreso momentáneo de la escuadra regiomontana a la zona de Liguilla.

Querétaro cavó su tumba cuando recibió una segunda tarjeta roja, gracias a que Eduardo Pérez cometió una falta contra Jorge Rodríguez. El delantero mexicano nada más duró tres minutos en la cancha porque, exactamente unos instantes antes, entró para sustituir a Alí Ávila.

Con este resultado, los “Gallos Blancos” hilaron una sexta derrota consecutiva. En el cierre de la fase regular, la escuadra queretana recibirá a Necaxa en el Estadio Corregidora.

En contraste, los dirigidos por Matías Almeyda dependen de sí mismos para avanzar a la “Fiesta Grande” del futbol mexicano. Una victoria ante Pumas será decisiva. Sin embargo, al menos por esta noche, dormirán en el séptimo lugar de la clasificación general.