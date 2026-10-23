Liga MX: Necaxa deja escapar la victoria ante Juárez y ambos se hunden en la tabla general

El conjunto hidrocálido parecía encaminado a romper su mala racha de resultados, sin embargo, la falta de contundencia terminó costándole dos puntos frente a un rival que también atraviesa una complicada temporada.

Desde los primeros minutos, ambos equipos buscaron generar oportunidades ofensivas. Juárez estuvo cerca de abrir el marcador al minuto 23', cuando Madson Souza estrelló un disparo en el poste, pero fue Necaxa quien consiguió adelantarse.

Al minuto 26', Owen González aprovechó una oportunidad dentro del área para conectar una volea que terminó en el fondo de las redes, colocando en ventaja a los locales.

Necaxa perdonó y Juárez aprovechó

Antes del descanso, los Rayos tuvieron una oportunidad inmejorable para ampliar la diferencia, luego de que el árbitro señalara un penal por una mano dentro del área. Sin embargo, Julián Carranza falló desde los once pasos ante una intervención de Sebastián Jurado .

Durante el complemento, Necaxa continuó generando aproximaciones, aunque nuevamente careció de precisión frente a la portería rival. Por su parte, los fronterizos comenzaron a encontrar mayores espacios y pusieron a prueba al guardameta Javier Orantes.

La insistencia visitante tuvo recompensa al minuto 82', cuando Luca Martínez Dupuy aprovechó un balón desviado tras un tiro de esquina para conseguir el empate definitivo.

En los últimos minutos, los locales buscaron recuperar la ventaja, pero no lograron concretar sus oportunidades y terminaron conformándose con una unidad.

Ambos siguen en el fondo de la tabla

Con este resultado, Necaxa llegó a 10 puntos y permanece en la posición 17 de la clasificación, mientras que FC Juárez continúa como último lugar del Apertura 2026, con apenas cinco unidades.

El empate representa otro golpe para las aspiraciones de ambos conjuntos, que siguen sin encontrar regularidad a falta de tres jornadas para concluir la fase regular.

En sus próximos compromisos, los Bravos recibirán a Querétaro el viernes 30 de octubre, mientras que Necaxa visitará a Santos Laguna el domingo 1 de noviembre.