Liga MX: Necaxa le roba la victoria al Atlante con remontada de último minuto

El encuentro estuvo rodeado de un ambiente especial debido al retorno del Atlante a la Liga MX, luego de 12 años compitiendo en las categorías inferiores del futbol mexicano. Bajo la dirección de Miguel 'Piojo' Herrera, el conjunto azulgrana mostró orden defensivo, intensidad y personalidad para competir ante un Necaxa que buscó imponer la localía.

Los hidrocálidos generaron aproximaciones durante la primera mitad, principalmente mediante jugadas por las bandas y servicios hacia el área. Ricardo Monreal, Juan Torres y Lorenzo Faravelli buscaron causar peligro, pero la defensa visitante logró resistir los ataques y mantener el empate sin anotaciones hasta el descanso.

Atlante tampoco renunció a ir al frente y encontró espacios para responder mediante Eugenio Pizzuto, Luis Calzadilla y Luis Puente . El conjunto capitalino avisó con algunos disparos desde fuera del área, aunque el marcador permaneció sin movimientos durante los primeros 45 minutos.

El renacer de una promesa

Los Potros sorprendieron apenas comenzada la segunda mitad. Al minuto 47, Luis Calzadilla asistió a Eugenio Pizzuto, quien recibió fuera del área y sacó un disparo de pierna izquierda que terminó en el fondo de la portería para colocar el 0-1.

La anotación tuvo un significado especial para el Atlante, pues representó su primer gol en la Primera División desde su desaparición del máximo circuito, aunado a ello pues también tiene un peso pues en los últimos años, Pizzuto, quien se consideraba una joven promesa, inició con el pie derecho el torneo.

Necaxa adelantó líneas y realizó modificaciones para aumentar su presencia ofensiva. Emilio Rodríguez, Rogelio Cortéz y Francisco Méndez ingresaron durante el complemento, mientras que los Potros reforzaron su estructura defensiva con la intención de conservar los tres puntos.

Carranza rescata a los Rayos

Cuando parecía que Atlante celebraría una victoria en su regreso, el encuentro cambió durante el tiempo agregado. Una acción dentro del área fue sancionada como penal a favor del Necaxa, otorgándole al equipo de Martín Varini su última oportunidad para evitar la derrota.

Julián Carranza tomó el balón y convirtió el cobro para colocar el 1-1 definitivo al minuto 80', arrebatándole prácticamente de las manos el triunfo a unos Potros que habían resistido durante toda la segunda parte.

Posteriormente, al minuto 94', Misael Pedroza marcó el segundo tanto de los locales, aunque inicialmente fue anulado por un supuesto fuera de lugar. Tras la revisión en el VAR, el árbitro validó la anotación y confirmó la remontada 2-1 del Necaxa, que comenzó el Apertura 2026 con una victoria, mientras que Atlante se llevó un duro golpe después de haber tenido la ventaja durante gran parte del segundo tiempo.

Bajo este contexto, Atlante sufrió así un duro golpe en su regreso a la Liga MX, pues tuvo la ventaja durante buena parte del segundo tiempo, pero terminó marchándose con las manos vacías tras recibir dos anotaciones en la agonía. Necaxa, por su parte, mostró carácter hasta el último instante y convirtió una derrota casi segura en un triunfo que desató la celebración en el Estadio Victoria.