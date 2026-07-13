Liga MX: ¡Nueva piel! América presenta su jersey de local para el Apertura 2026

El Club América reveló oficialmente la camiseta que utilizará como local durante el Torneo Apertura 2026 y el resto de la temporada 2026-2027, una indumentaria que recupera elementos históricos de la institución y comienza a preparar la celebración de su próximo 110 aniversario.

Un homenaje a las camisetas históricas del América

El diseño presenta una base amarilla acompañada por detalles en azul y rojo, colores que han formado parte de la identidad americanista durante distintas etapas de su historia. Uno de los elementos más llamativos aparece en la parte frontal, donde se incorpora un patrón de gran formato inspirado en el escudo del club.

A diferencia de otros modelos recientes, el emblema del América y el logotipo de Adidas fueron colocados en la parte central del pecho . La decisión busca darle una apariencia diferente a la camiseta y reforzar la inspiración retro que caracteriza a esta nueva colección.

Las tres franjas tradicionales de la marca deportiva aparecen sobre los hombros con una combinación en negro, rojo y negro. En la parte posterior del cuello también fue incluida la inscripción “Grandes de Corazón”, frase con la que la institución pretende destacar su historia, identidad y vínculo con la afición.

El club inicia el camino hacia sus 110 años

La presentación del uniforme representa el inicio de las actividades rumbo al 110 aniversario del América, que fue fundado el 12 de octubre de 1916. Por este motivo, la camiseta no solamente fue pensada como la indumentaria para una nueva temporada, sino también como una pieza que conecta el pasado del club con su etapa actual.

Santiago Baños, presidente deportivo de la institución, señaló que el jersey simboliza la historia, el liderazgo y la búsqueda permanente de la excelencia que caracteriza al equipo . Por su parte, representantes de Adidas explicaron que el objetivo fue encontrar un equilibrio entre el legado de las Águilas y las tecnologías utilizadas en el futbol moderno.

La campaña de lanzamiento también pone énfasis en las distintas generaciones que han seguido al América, pues el diseño recupera referencias reconocibles para los aficionados de mayor trayectoria y las adapta a una imagen contemporánea.