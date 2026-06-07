Liga MX: ¡OFICIAL! Guillermo Almada es el nuevo entrenador del Club América

El Club América ha comenzado oficialmente una nueva etapa. Tras la salida del brasileño André Jardine, la directiva azulcrema confirmó la llegada del uruguayo Guillermo Almada como nuevo director técnico del equipo para encarar el Apertura 2026 y los próximos desafíos de la institución.

Almada llega después de una destacada trayectoria en el futbol mexicano, donde dejó huella principalmente con Santos Laguna y Pachuca. Su estilo ofensivo, la confianza en los jóvenes y la intensidad de sus equipos fueron factores determinantes para que la directiva americanista lo eligiera como el sucesor de Jardine.

Se abre una nueva era en Coapa

La salida de André Jardine sorprendió a gran parte de la afición azulcrema. El estratega brasileño dejó un legado importante tras conquistar múltiples títulos y convertir al América en uno de los equipos más dominantes de los últimos años. Sin embargo, ambas partes decidieron tomar caminos diferentes y la dirigencia se movió rápidamente para encontrar un reemplazo de alto nivel.

Fue entonces cuando el nombre de Guillermo Almada apareció como la principal opción. Las negociaciones avanzaron rápidamente y, de acuerdo con diversos reportes, existía un acuerdo desde días antes de que se hiciera oficial su llegada al conjunto capitalino.

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La cantera, una de las prioridades

Uno de los principales objetivos del nuevo proyecto será fortalecer el trabajo con los jóvenes futbolistas. Diversos informes señalan que la directiva busca replicar parte del modelo que Almada desarrolló en Pachuca, donde varios canteranos se consolidaron como figuras del primer equipo antes de emigrar al extranjero.

La apuesta no significa renunciar a los fichajes importantes, sino combinar experiencia y talento juvenil para mantener al América en la élite del futbol mexicano. Esa visión fue uno de los aspectos que más convenció a los dirigentes durante el proceso de selección del nuevo entrenador.

El reto de mantener al América en la cima

La llegada de Almada implica asumir una enorme responsabilidad. América es el club más ganador del futbol mexicano y cada torneo está obligado a competir por el campeonato.

Con el Apertura 2026 cada vez más cerca, el nuevo estratega tendrá poco tiempo para implementar su idea de juego. Sin embargo, la expectativa es alta entre los aficionados azulcremas, quienes esperan que Guillermo Almada continúe la tradición ganadora del club y escriba un nuevo capítulo exitoso en la historia de las Águilas.