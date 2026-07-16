Liga MX: ¡OFICIAL! Por reglamento desaparecerá el ascenso y descenso

El futbol mexicano vivirá una nueva etapa a partir de la temporada 2026-2027. La Liga MX hizo oficial, mediante la publicación de su nuevo Reglamento de Competencia, que el sistema de ascenso y descenso no formará parte del campeonato , confirmando que los movimientos deportivos entre la Primera División y la Liga de Expansión MX continuarán sin aplicarse.

La medida quedó establecida en el Artículo 35 del reglamento, donde se señala que la competencia seguirá desarrollándose sin contemplar el ascenso ni el descenso de clubes al término de la temporada. Con ello, se pone fin a la posibilidad de que el campeón de la Liga de Expansión obtenga un lugar en el máximo circuito por mérito deportivo, al menos bajo la normativa vigente.

El reglamento confirma el fin del ascenso y descenso

Aunque el ascenso y descenso permanecían suspendidos desde 2020, existía la expectativa de que el sistema pudiera regresar tras diversos recursos legales y solicitudes de clubes de la Liga de Expansión.

Sin embargo, el nuevo Reglamento de Competencia disipó cualquier duda al establecer de forma expresa que el formato continuará sin promociones ni descensos entre categorías.

Años sin movimiento entre divisiones

La última ocasión en que un equipo logró ascender por la vía deportiva fue en 2020, antes de que la FMF y la Liga MX anunciaran la suspensión del sistema como parte de un plan para fortalecer económicamente a los clubes tras la crisis derivada de la pandemia.

Desde entonces, los equipos de la Liga de Expansión han competido sin la posibilidad de obtener un lugar en Primera División, aun cuando conquisten el campeonato.

En su lugar, el reglamento implementó un esquema de multas económicas para los clubes con peor desempeño en la tabla de cocientes de la Liga MX, recursos destinados, al menos en teoría, al desarrollo de la categoría de plata.

Una decisión que seguirá generando debate

La oficialización del nuevo reglamento ha provocado reacciones encontradas entre aficionados y especialistas.

Mientras algunos consideran que la estabilidad financiera de los clubes debe ser prioritaria, otros sostienen que eliminar el ascenso y descenso afecta la esencia competitiva del futbol, al reducir los incentivos tanto para los equipos de Primera División como para aquellos que buscan llegar al máximo circuito.

Así, el campeonato mexicano continuará con un formato que, pese a las críticas y los intentos por modificarlo, ahora quedó respaldado oficialmente por su Reglamento de Competencia para la temporada 2026-2027.