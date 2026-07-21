Liga MX: ¡Otra remontada! Cruz Azul le da la vuelta a Puebla en el Estadio Banorte

Cruz Azul mantuvo su paso perfecto en el inicio del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, luego de venir de atrás para derrotar 2-1 al Puebla en el Estadio Banorte, donde la afición celeste celebró la segunda victoria consecutiva de su equipo.

Puebla sorprende a la Máquina durante el primer tiempo

La Franja comenzó el partido con intensidad, adelantó sus líneas y complicó la salida de un Cruz Azul que tuvo dificultades para encontrar espacios durante los primeros minutos.

La presión del conjunto poblano tuvo recompensa al minuto 28', cuando Fernando Monárrez recibió el balón fuera del área y sacó un potente disparo que superó al guardameta Kevin Mier para colocar el 0-1.

El gol hizo crecer al Puebla, que recuperaba rápidamente la pelota e impedía que los celestes desarrollaran con comodidad sus ataques. La Máquina tuvo que trabajar para recuperar el control del encuentro y evitar que el visitante aumentara su ventaja.

Cuando parecía que los equipos se marcharían al descanso con la mínima diferencia, apareció Luka Romero para cambiar el panorama. Jeremy Márquez encontró espacio y mandó un servicio al área que el atacante celeste aprovechó para vencer a Ricardo Gutiérrez y el mexicanoargentino firmó el empate al minuto 44'.

Cruz Azul aumenta la presión en el complemento

El empate modificó el ánimo del conjunto cementero, que salió al segundo tiempo con mayor determinación y comenzó a instalarse con frecuencia en territorio poblano.

Carlos Rotondi, Erik Lira, Jesús Orozco Chiquete y Jeremy Márquez participaron en la construcción ofensiva , mientras que el guardameta Ricardo Gutiérrez tuvo intervenciones importantes para mantener a Puebla con posibilidades de llevarse puntos.

A pesar del dominio celeste, Puebla resistió durante buena parte del complemento y parecía encaminado a rescatar el empate. Sin embargo, Cruz Azul mantuvo la intensidad hasta encontrar el espacio que necesitaba.

Christian Ebere aparece para firmar la remontada

La insistencia del conjunto local finalmente tuvo recompensa al minuto 82'. Jeremy Márquez y José Paradela combinaron para superar la línea defensiva del Puebla y habilitar a Christian Ebere, quien había ingresado desde el banquillo.

El atacante quedó frente al guardameta y definió entre sus piernas para marcar el 2-1, provocando la celebración de los aficionados que se dieron cita en el Estadio Banorte.

Puebla intentó reaccionar durante los últimos minutos, pero la defensa cementera conservó la ventaja y aseguró una nueva victoria para comenzar el torneo con números perfectos.

La Máquina suma seis puntos antes de hacer una pausa

Cruz Azul alcanzó seis puntos en el Apertura 2026 y confirmó su buen arranque bajo la dirección técnica de Joel Huiqui. El equipo celeste ha mostrado personalidad para recuperarse de marcadores adversos, aunque también tendrá que corregir los problemas que le han obligado a comenzar abajo en sus primeras presentaciones .

La Máquina realizará una pausa en su actividad dentro de la Liga MX para disputar el Campeón de Campeones frente al Toluca, mientras que Puebla buscará recuperarse en la tercera jornada cuando se enfrente a las Chivas de Guadalajara.