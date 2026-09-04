Liga MX: Pachuca alcanza a ganarlo cómodamente 2-0 ante Juárez en su casa

Pachuca salió con los tres puntos de su visita a Ciudad Juárez luego de imponerse 2-0 a los Bravos, en un encuentro que se mantuvo cerrado durante gran parte del trámite y que terminó por definirse en la segunda mitad.

El partido comenzó con pocas oportunidades claras y una disputa constante en medio campo. Juárez intentó aprovechar los espacios al contragolpe y tuvo algunos avisos mediante Jairo Torres, mientras que los Tuzos fueron aumentando su presencia ofensiva conforme avanzaron los minutos.

Pese a las aproximaciones de ambos conjuntos, el descanso llegó con el 0-0 en el marcador.

Rondón rompe el empate

Pachuca salió con mayor intensidad después del medio tiempo y comenzó a generar peligro desde los primeros minutos. Oussama Idrissi probó al arco al 49', mientras que Rondón estuvo cerca de marcar con un disparo desde fuera del área apenas dos minutos después.

La insistencia visitante finalmente rindió frutos al minuto 53'. Carlos Sánchez apareció por la banda y envió un centro hacia el área, donde Salomón Rondón conectó de zurda a quemarropa para mandar el balón al fondo de la portería y colocar el 0-1 para Pachuca.

Después de tomar la ventaja, los Tuzos buscaron manejar el ritmo del encuentro, aunque Juárez comenzó a adelantar líneas y realizar modificaciones con la intención de encontrar el empate.

Juárez presiona y Pachuca lo sentencia

Los Bravos tuvieron oportunidades importantes durante el tramo final. Al 74', Madson sacó un disparo desde fuera del área que terminó controlado por el guardameta de Pachuca y, cinco minutos después, el mismo atacante estuvo muy cerca de igualar con un remate a quemarropa que pasó ligeramente desviado del poste derecho.

Cuando Juárez estaba completamente volcado al frente en busca del empate, Pachuca aprovechó los espacios y terminó por sentenciar el encuentro en el tiempo agregado.

Al minuto 99', Alán Bautista apareció dentro del área y definió con un remate de pierna derecha luego de una asistencia de Nicolás “Nico” Vallejo, colocando el 0-2 definitivo y apagando cualquier posibilidad de reacción para los Bravos.

Con este resultado, Pachuca derrotó 2-0 a Juárez, apoyado en los goles de Salomón Rondón y Alán Bautista, en un partido donde los Tuzos supieron soportar la presión local y fueron contundentes en los momentos clave.