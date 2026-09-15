Liga MX: ¡Por la mínima! Los Diablos ganan ante Puebla en el Estadio Cuauhtémoc

Un error terminó por romper un partido que durante más de una hora se mantuvo cerrado. Toluca encontró la diferencia ante Puebla gracias a un autogol de José Pachuca Martínez y consiguió imponerse 1-0 en un encuentro donde ambas escuadras tuvieron oportunidades, pero los arqueros evitaron que el marcador tuviera mayores movimientos.

Sin goles durante la primera mitad

Los primeros 45 minutos tuvieron aproximaciones en ambas porterías, aunque ninguno de los equipos logró encontrar la claridad necesaria para abrir el marcador.

Toluca intentó generar peligro y tuvo una llegada importante desde los primeros minutos, pero Puebla respondió defensivamente para mantenerse en el encuentro. Por su parte, los locales también consiguieron acercarse al arco escarlata y obligaron al guardameta visitante a intervenir.

Con pocas opciones realmente claras y un duelo marcado por las interrupciones, ambos conjuntos se marcharon al descanso con un empate 0-0 que dejaba todo abierto para el complemento .

Puebla comenzó la segunda parte buscando adelantar líneas y generó tiros de esquina, mientras que Toluca también respondió con llegadas y trató de aumentar la presión sobre la portería poblana.

Un autogol cambió la historia

El momento que terminó definiendo el encuentro llegó al minuto 71'. José Pachuca tuvo la mala fortuna de enviar el balón hacia su propia portería y marcar el autogol que colocó a Toluca con ventaja de 1-0.

El golpe obligó inmediatamente a Puebla a modificar su planteamiento. Un minuto después ingresó Heriberto Jurado en sustitución de Carlos Baltazar, mientras que posteriormente Omar Moreno ocupó el lugar de Brayan Garnica en busca de mayor profundidad ofensiva.

La Franja intentó reaccionar y al 74' encontró una oportunidad que terminó con una destacada intervención del arquero de Toluca , quien evitó que los locales consiguieran la igualdad.

Puebla buscó el empate hasta el final

Puebla realizó sus últimas modificaciones durante el tiempo agregado, con los ingresos de Alberto Herrera, Iker Moreno y Oscar Villa, intentando encontrar una última oportunidad para rescatar el resultado.

Sin embargo, el empate no llegó y el autogol de José Pachuca terminó siendo suficiente para que Toluca inclinara un encuentro de pocas anotaciones y sacara el resultado ante una Franja que peleó hasta los últimos minutos. Con este resultado, el Toluca se coloca en la primera posición con 19 tantos y el Puebla, si bien está en clasificación en octavo, se queda con sus respectivos 13 puntos.