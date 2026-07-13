Liga MX: ¿Por qué Diego Cocca se fue del Atlas a tan solo días del Apertura 2026? Aquí te contamos

El Atlas afrontará el arranque del Torneo Apertura 2026 en medio de una inesperada crisis deportiva. A solo unos días del inicio de la nueva temporada, el club rojinegro se quedó sin director técnico luego de que Diego Cocca decidiera dejar el cargo.

La noticia sorprendió tanto a la afición como al entorno de la Liga MX, ya que apenas una semana antes el propio Atlas había hecho oficial el regreso del estratega argentino con la intención de devolver al equipo a los primeros planos del futbol mexicano.

¿Por qué salió?

Diversos reportes apuntan a que la decisión de Diego Cocca estuvo relacionada con desacuerdos respecto al proyecto deportivo que la nueva administración pretendía desarrollar . El entrenador no habría encontrado las condiciones que esperaba para conformar el plantel y competir por los primeros lugares del torneo.

Las diferencias surgieron durante la planeación de la temporada, particularmente en temas relacionados con refuerzos y la estructura deportiva del equipo. Ante ese panorama, el técnico argentino optó por hacerse a un lado antes del inicio del Apertura 2026, evitando comenzar una campaña sin plena confianza en el proyecto.

La salida resulta aún más llamativa debido a que Cocca apenas había sido presentado oficialmente como entrenador del Atlas para esta nueva etapa, con la ilusión de repetir el éxito que consiguió años atrás con la institución.

Un adiós inesperado para un técnico histórico

Hablar de Diego Cocca es hablar de una de las etapas más importantes en la historia reciente del Atlas. Bajo su dirección, el conjunto rojinegro rompió una sequía de más de 65 años sin conquistar un campeonato de Liga MX al levantar el título del Apertura 2021.

Meses después volvió a hacer historia al conquistar el Clausura 2022, consiguiendo un bicampeonato que colocó al club entre los equipos más exitosos de aquella época y convirtió al estratega argentino en uno de los entrenadores más queridos por la afición rojinegra.

Atlas busca una solución contrarreloj

Con el torneo a la vuelta de la esquina, la directiva rojinegra deberá actuar rápidamente para encontrar al entrenador que tome las riendas del equipo antes del debut en el Apertura 2026.

La salida de Cocca obliga al club a reorganizar su planificación deportiva en cuestión de días, ya que el nuevo estratega tendrá poco tiempo para conocer al plantel, definir un estilo de juego y preparar el primer compromiso oficial del campeonato.