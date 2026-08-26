Liga MX: ¿Por qué fracasó en Europa? Eugenio Pizzuto destapa la dura realidad tras su salida

Eugenio Pizzuto rompió el silencio tras su agridulce experiencia internacional, ofreciendo una lectura clara sobre los obstáculos reales que enfrentan las promesas mexicanas al emigrar. El mediocampista potosino analizó detalladamente cómo la falta de paciencia directiva y las circunstancias extracancha suelen frenar la consolidación de los futbolistas nacionales en ligas europeas de alta exigencia.

Su trayectoria despegó aceleradamente. Tras consagrarse como capitán y Balón de Bronce con México en el Mundial Sub-17 de Brasil 2019, el canterano de Pachuca atrajo interés internacional. Sin embargo, su prometedor debut en la Liga MX quedó marcado por una grave fractura de tobillo que pausó su desarrollo inmediato y condicionó físicamente sus primeros pasos profesionales.

El salto europeo no fue lo que esperaba

A pesar del percance, el Lille de Francia lo fichó en 2020. Su travesía gala se volvió compleja: un síndrome compartimental requirió cirugía y la salida de la directiva que lo contrató lo aisló. Aunque integró el plantel campeón de la Ligue 1, rescindió su contrato sin debutar. Posteriormente probó suerte en el Sporting de Braga de Portugal, registrando actividad testimonial con el filial.

Pizzuto explicó que, tras inactividades prolongadas, los cuerpos técnicos europeos evitan arriesgar con jugadores sin ritmo competitivo, priorizando resultados inmediatos sobre la formación individual. Asimismo, enfatizó que en el Viejo Continente la jerarquía previa y la edad pierden relevancia al saltar a la cancha, imponiendo una feroz competencia donde todos deben rendir bajo idénticas exigencias.

Vive su mejor momento deportivo

Sin la regularidad deseada, volvió a México para enrolarse con el Club Tigres en 2023, donde las oportunidades resultaron limitadas. Ante la necesidad de sumar minutos y recuperar confianza, a inicios de 2026 aceptó incorporarse a los Potros de Hierro del Atlante, buscando la estabilidad indispensable para relanzar su carrera profesional en un entorno favorable.

Actualmente, el futbolista de 23 años vive un marcado renacer deportivo con la camiseta del conjunto azulgrana. Ha recuperado la continuidad competitiva e incluso ha sorprendido con su aporte goleador en el ataque. Pizzuto ha superado sus contratiempos físicos, convirtiendo aquel turbulento paso europeo en el pilar fundamental de su madurez dentro del balompié nacional.