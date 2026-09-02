Liga MX: ¿Por qué se cayó lo de Erik Lira? El CEO del Mónaco rompe el silencio y pide perdón

El director general del AS Mónaco, Thiago Scuro, rompió el silencio en rueda de prensa para explicar la dramática caída del fichaje del mediocampista mexicano Erik Lira. El directivo del conjunto monegasco confirmó que la cúpula directiva del club ofreció disculpas de manera directa al futbolista de Cruz Azul, luego de que la operación se colapsara en las últimas horas del mercado europeo.

El traspaso de casi diez millones de dólares estaba totalmente pactado entre clubes, reservándose Cruz Azul un veinte por ciento de la carta del seleccionado nacional. El propio Lira, impulsado por su desempeño en la Copa del Mundo de 2026 y tras rechazar una oferta del Al Jazira emiratí, había aceptado rebajar su sueldo un cuarenta por ciento para concretar su llegada a Francia.

Le piden perdón a Erik Lira

“Estuvimos muy tristes por la situación con Erik Lira y por nuestra relación con Cruz Azul; apreciamos el acuerdo que obtuvimos. El trato estaba hecho, el jugador listo para viajar, solo quedaba presionar un botón, pero el acuerdo estaba sujeto a liberar la plaza de extranjero de Balogun y por eso no pudimos traerlo, que era nuestro deseo”, declaró textualmente el directivo monegasco.

El obstáculo insalvable surgió tras la fallida venta del delantero estadounidense Folarin Balogun. Su traspaso al Everton de la Premier League colapsó a última hora por desacuerdos en las revisiones médicas. Al negarse el atacante a abandonar el Principado, el Mónaco quedó sin la plaza de extracomunitario requerida para registrar formalmente al contención mexicano antes del cierre definitivo de la fecha límite.

¿Tendrá otra oportunidad en el Mercado de Invierno?

Ante la imposibilidad técnica de inscribirlo, la cúpula del club se comunicó personalmente con Lira para transmitirle sus disculpas por el triste desenlace. “Hablamos con él, pedimos perdón por no poderlo hacer; es un tema humano y resulta una de las partes duras de este trabajo de la ventana de transferencias. Es una persona increíble”, añadió Scuro durante la comparecencia ante los medios.

Aunque las negociaciones podrían reanudarse durante el mercado invernal de enero, el dirigente reconoció que no pueden exigirle al jugador que aguarde por ellos. De momento, el futbolista de 26 años deberá reincorporarse a la disciplina de Cruz Azul en la Liga MX, tras haber permanecido apartado de las canchas varias semanas a la espera de un traspaso que finalmente no se concretó.