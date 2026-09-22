Liga MX: ¿Por qué se reprogramó la actividad sabatina de la Jornada 10? Esto es lo que sabemos

La Liga MX oficializó la reprogramación de dos partidos correspondientes a la Jornada 10 del Torneo Apertura 2026, modificando sus horarios originales para evitar el empalme televisivo con la Selección Mexicana. Los duelos Santos Laguna contra Pachuca, en el Estadio Corona, y Tigres frente a Puebla, en el Universitario, se disputarán el sábado 26 de septiembre a las 21:00 horas.

¿Por qué hubo un cambio de horario?

Ambos encuentros estaban previstos inicialmente para silbarse a las 19:00 horas de esa misma jornada sabatina. La modificación responde a la realización del partido amistoso entre México y Colombia en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Estados Unidos, el cual se jugará a las 19:00 horas, concentrando la atención mediática e impidiendo la transmisión simultánea de los cotejos del campeonato local.

El choque frente al combinado colombiano posee trascendencia coyuntural para el balompié nacional, al marcar el debut oficial de Rafael Márquez como director técnico del Tricolor. La Federación Mexicana de Fútbol y la directiva liguera buscaron garantizar la máxima audiencia para el estreno del entrenador, evitando que la oferta del torneo doméstico dividiera el interés de la afición futbolera.

Compromisos para el Tricolor

Esta reestructuración se inserta en una ventana de Fecha FIFA inédita de 13 días de duración, pactada del 24 de septiembre al 6 de octubre. A diferencia de los parones internacionales habituales, la Liga MX determinó no suspender la décima fecha durante el fin de semana, dejando la Jornada 11 para ejecutarse una vez concluido el periodo de actividad de las selecciones.

Para posibilitar la coexistencia entre la selección y el torneo local, la FMF acordó con las directivas limitar a un máximo de dos futbolistas por club la convocatoria mexicana. Pese a ello, el impacto en los planteles es significativo, pues la liga aporta 31 jugadores distribuidos en ocho combinados nacionales que participarán en esta ventana internacional de partidos.

Continúa la fiesta deportiva

Con la postergación de dos horas en Torreón y San Nicolás de los Garza, la afición y las cadenas televisivas podrán darle seguimiento continuo al debut del nuevo proyecto tricolor y, posteriormente, a los compromisos de la liga. La decisión organizativa reafirma la prioridad institucional otorgada al inicio de Márquez en el banquillo nacional.