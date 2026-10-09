Liga MX: Puebla rescata el empate ante León con un gol de último minuto

El Puebla FC consiguió rescatar un empate 1-1 frente al Club León en un encuentro que parecía inclinarse a favor de los Esmeraldas, pero que terminó definiéndose en los últimos minutos gracias a una anotación de Eduardo Armenta.

León toma ventaja antes del descanso

El conjunto esmeralda logró romper el empate al minuto 39', cuando Ismael Díaz apareció dentro del área para mandar el balón al fondo de las redes y colocar el 0-1 . La anotación llegó después de varios intentos ofensivos de los visitantes, quienes consiguieron trasladar su presencia en ataque al marcador.

Puebla intentó responder antes del descanso, pero sus aproximaciones no fueron suficientes para superar a la defensa rival. De esta manera, ambos equipos se marcharon a los vestidores con una ventaja mínima para León, que buscaba administrar el resultado durante los segundos 45 minutos.

Para el complemento, los poblanos adelantaron sus líneas y comenzaron a generar mayor presión. El equipo local encontró oportunidades mediante disparos y jugadas a balón parado, mientras que León buscó ampliar su ventaja con aproximaciones al arco contrario.

Armenta aparece para rescatar a La Franja

Con el paso de los minutos, Puebla realizó modificaciones ofensivas para buscar la igualdad. Una de las decisiones más importantes llegó al minuto 80', cuando Eduardo Armenta ingresó al terreno de juego en sustitución de Alejandro Organista, movimiento que terminaría siendo determinante.

Cuando parecía que León se llevaría los tres puntos, Armenta apareció al minuto 88' con un disparo desde fuera del área que terminó en el fondo de las redes, estableciendo el 1-1 y devolviendo la esperanza al conjunto poblano.

El cierre del encuentro también estuvo marcado por la expulsión de Jordi Cortizo, quien recibió la tarjeta roja durante el tiempo de compensación, dejando a los Esmeraldas con diez futbolistas para los instantes finales.

Finalmente, el silbatazo confirmó la repartición de puntos entre Puebla y León, en un enfrentamiento donde los visitantes estuvieron cerca de quedarse con la victoria, pero la reacción poblana terminó por modificar el resultado cuando el encuentro se encontraba prácticamente definido.