Liga MX: Puebla rescata empate ante Atlante en un cierre de ida y vuelta

Puebla y Atlante repartieron puntos luego de igualar 1-1 en un encuentro que aumentó de intensidad durante la segunda mitad y que terminó con oportunidades para ambos equipos hasta los últimos segundos. Los Potros se adelantaron antes del descanso, mientras que La Franja encontró la respuesta tras volver de los vestidores.

Atlante pega antes del descanso

El encuentro comenzó con Atlante intentando generar peligro desde los primeros minutos. Los visitantes encontraron espacios para probar al arco poblano y acumularon llegadas, mientras Puebla respondió principalmente mediante tiros de esquina y algunos intentos que no consiguieron romper el cero.

Cuando parecía que ambos equipos se marcharían al descanso sin goles, apareció Walter Portales al minuto 40', quien recibió dentro del área y consiguió mandar el balón al fondo de las redes para colocar el 0-1 favorable al conjunto azulgrana.

Puebla intentó responder antes del descanso e incluso registró un par de aproximaciones durante los minutos finales del primer tiempo, pero no logró encontrar el empate antes de que el silbante decretara el medio tiempo.

Mathías devuelve a Puebla al partido

La Franja realizó modificaciones desde el comienzo del complemento con los ingresos de Óscar Villa Domínguez, Omar Moreno Villegas e Iker Moreno Diez de Bonilla, buscando darle mayor profundidad a su ataque.

La reacción poblana llegó al minuto 56', cuando Mathias Tomas Borges tomó el balón fuera del área y sacó un disparo que terminó convirtiéndose en el 1-1, devolviendo al conjunto local a la pelea por los tres puntos.

Minutos después, Puebla tuvo una acción que generó expectativa por un posible penal. Al 64', una jugada protagonizada por el propio Borges fue enviada a revisión mediante el VAR ; sin embargo, después de analizarla, el árbitro decidió no señalar la pena máxima.

Los porteros sostienen el empate

A partir de ese momento Atlante aumentó la presión y comenzó a acumular tiros de esquina y aproximaciones. Al 73' y 81', el arquero poblano tuvo intervenciones importantes para evitar que los visitantes recuperaran la ventaja.

Puebla también tuvo su oportunidad al minuto 90', pero Óscar Jiménez respondió con una atajada que mantuvo la igualdad. El silbante añadió ocho minutos, periodo en el que los Potros volvieron a acercarse peligrosamente en un par de ocasiones, obligando nuevamente al portero local a intervenir.

Finalmente no hubo tiempo para más y el encuentro concluyó Puebla FC 1-1 Atlante, resultado en el que ambos conjuntos tuvieron oportunidades para quedarse con la victoria, pero las intervenciones de los guardametas terminaron siendo determinantes para mantener la paridad hasta el silbatazo final.