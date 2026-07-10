Liga MX: Pumas hace oficial la llegada de Sebastián Córdoba y 'Chicote' Calderón

Pumas comenzó a mover sus piezas de cara al torneo Apertura 2026 y este viernes presentó oficialmente a sus dos primeros refuerzos, Sebastián Córdova y Cristian "Chicote" Calderón, futbolistas con amplia experiencia en la Liga MX y que llegan con el objetivo de devolver al conjunto universitario a los primeros planos del futbol mexicano.

Durante su presentación, ambos jugadores coincidieron en que vestir la camiseta auriazul representa un nuevo reto en sus carreras y aseguraron que llegan comprometidos con la meta de conquistar el campeonato que la afición universitaria espera desde hace más de una década.

Cuentas pendientes

La incorporación de Sebastián Córdova representa una nueva oportunidad para el mediocampista mexicano, quien busca recuperar el protagonismo que tuvo en sus mejores años. Tras un periodo con poca regularidad en Toluca, el volante reconoció que llega a Ciudad Universitaria con la ilusión de demostrar nuevamente su calidad y convertirse en un elemento importante dentro del esquema auriazul.

Por su parte, Cristian "Chicote" Calderón reforzará la zona defensiva después de construir una carrera que incluye pasos por Atlas, Chivas, América y Necaxa. Su llegada también genera expectativa debido a su capacidad para incorporarse al ataque y aportar peligro en jugadas a balón parado, una de las principales características que lo hicieron destacar en temporadas anteriores.

Buscan la revancha

La directiva universitaria continúa reforzando su plantilla con jugadores de experiencia nacional, apostando por elementos que conocen la exigencia de los grandes escenarios y que puedan complementar la base del equipo que disputó la temporada anterior.

Con la llegada de Córdova y Calderón, el club envía un mensaje claro sobre sus aspiraciones para el Apertura 2026, competir desde el inicio por los primeros puestos y romper la larga sequía sin títulos de liga.

Ahora, ambos futbolistas deberán responder dentro del terreno de juego y demostrar que pueden convertirse en referentes de un proyecto que buscará devolver a Pumas al protagonismo del futbol mexicano. La afición espera que estas incorporaciones sean apenas el inicio de un mercado de fichajes que fortalezca aún más al conjunto universitario de cara al arranque del nuevo campeonato.