Liga MX: ¿Qué equipo está buscando a Gilberto Mora? Esto es lo que sabemos

El juvenil de Xolos de Tijuana continúa despertando interés en Europa y, durante las últimas horas, comenzaron a circular nuevas versiones respecto a una posible transferencia que podría convertirse en una de las operaciones más importantes en la historia del futbol mexicano.

¿Qué equipo busca a 'Morita'?

Información difundida en México señala que desde Inglaterra podría existir una propuesta superior a los 50 millones de dólares por Mora . De concretarse en esos términos, la operación marcaría un precedente por la cantidad pagada para llevar directamente a un futbolista de la Liga MX al extranjero.

El nombre del Liverpool ya había aparecido días atrás entre los clubes interesados en el juvenil. Reportes previos colocaban una posible oferta alrededor de los 40 millones de euros, aunque las cifras han variado conforme han surgido nuevas versiones alrededor de su futuro.

Sin embargo, también han salido reportes en las últimas horas sobre una posible llegada al Arsenal. Aparentemente, el estratega español, Mikel Artera, estaría interesado en hacerse de los servicios del joven mexicano .

El 14 de octubre podría ser una fecha importante

Otro elemento que ha generado expectativa es el próximo 14 de octubre, fecha en la que Gilberto Mora cumplirá 18 años. De acuerdo con información por parte de medios nacionales, alrededor de ese día podría anunciarse un acuerdo con un importante club europeo.

El reporte incluso señala que se trataría de una transferencia histórica para un jugador procedente del futbol mexicano, aunque no identifica de manera directa al equipo involucrado.

La mayoría de edad resulta importante debido a las restricciones existentes para las transferencias internacionales de futbolistas menores de 18 años.

Mora había permanecido en Xolos durante los últimos meses y, en junio, renovó su contrato con el conjunto fronterizo mediante un acuerdo que incluyó un mecanismo especial para facilitar una eventual salida al extranjero.

Su agente evita confirmar los rumores

Rafaela Pimenta, representante de Gilberto Mora, fue cuestionada sobre las versiones que colocan al futbolista cerca de protagonizar una operación millonaria. Sin embargo, la agente evitó confirmar tanto la supuesta oferta como el posible destino del mexicano.

Pimenta señaló a RÉCORD que no realiza comentarios sobre rumores de transferencias, por lo que hasta ahora tampoco existe confirmación desde el entorno del jugador sobre que Liverpool o Arsenal sean definitivamente su próximo equipo.

Así, Liverpool aparece actualmente como el club más fuertemente relacionado con Gilberto Mora, pero la información permanece dentro del terreno de los reportes y trascendidos.