Liga MX: 'Quisiera dirigir a Chivas y darle campeonatos': 'Bofo' Bautista alza la mano de DT

Adolfo 'Bofo' Bautista volvió a colocar su nombre en la conversación rojiblanca, aunque desde una faceta distinta a la que lo convirtió en ídolo. El exfutbolista de Guadalajara reveló que le gustaría dirigir a Chivas en el futuro, una vez concluida su preparación como entrenador, dejando claro que su aspiración no pasa por una candidatura inmediata al puesto que actualmente ocupa Gabriel Milito.

Durante su participación en actividades relacionadas con leyendas del club, Bautista reconoció el vínculo especial que mantiene con la institución: “Chivas, yo le di a Chivas, Chivas me dio y yo creo que quedamos a mano. Pero el orgullo y el cariño que le tengo a la institución hacen que quisiera, en un futuro, poder dirigir esa gran institución y darle campeonatos”.

No quiere interrumpir el proceso

Sin embargo, el exjugador fue enfático al señalar que no pretende adelantarse: “No, no levanto la mano. Primero hay que trabajar; digo, son procesos. Gracias a Dios, ya terminé la carrera de entrenador y estoy enfocado en eso”, explicó, al asegurar que primero busca adquirir experiencia antes de aspirar al banquillo del Rebaño Sagrado.

Bautista también habló de una cuenta pendiente con la afición rojiblanca: su partido de despedida. Recordó que el homenaje llegó a planearse cuando Jorge Vergara encabezaba la institución, pero nunca se concretó. “Sí se quería hacer cuando él estaba en vida, pero estaba un directivo que era nefasto y, la verdad, no se pudo”, afirmó en referencia al exdirectivo José Luis Higuera.

Una leyenda rojiblanca

La figura del 'Bofo' ocupa un lugar especial en la historia reciente de Chivas. Su talento, personalidad y capacidad para decidir partidos lo convirtieron en uno de los principales referentes del equipo campeón del Apertura 2006, una de las conquistas más recordadas por la afición rojiblanca.

A casi dos décadas de aquella gloria, Bautista mantiene intacto su sentido de pertenencia. Ahora, tras concluir su formación como entrenador, sueña con volver a Verde Valle para aportar desde el banquillo y ayudar a que Guadalajara recupere el protagonismo que históricamente lo ha distinguido en el futbol mexicano.