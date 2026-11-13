Liga MX: Rayados y Gallos van duelo por la Liguilla, ¿A qué hora y por dónde ver el juego?

La recta final del Apertura 2026 tendrá un partido determinante para las aspiraciones de Querétaro y Monterrey. Los Gallos Blancos recibirán a los Rayados en el encuentro pendiente de la Jornada 7 de la Liga MX, un compromiso que podría modificar la clasificación y definir parte del panorama rumbo a la Liguilla.

El partido se disputará este sábado 14 de noviembre en el Estadio Corregidora. Ambos equipos llegan con la obligación de conseguir los tres puntos, pues se encuentran fuera de los primeros ocho lugares y todavía buscan mantenerse en la pelea por un boleto a los Cuartos de Final.

¿Cómo llegan Querétaro y Monterrey al partido pendiente?

Querétaro atraviesa un momento complicado en el Apertura 2026. Los Gallos Blancos vienen de perder 2-0 frente al Puebla en la Jornada 16, resultado que significó su quinta derrota consecutiva en el campeonato.

El conjunto queretano no ha conseguido encontrar regularidad en sus últimos compromisos y ahora tendrá una oportunidad importante para reaccionar ante su afición. Una victoria frente a Monterrey podría devolverle la confianza y mantener sus posibilidades de clasificación.

Por su parte, Rayados tampoco llega en su mejor momento. El equipo regiomontano sufrió una goleada de 4-0 ante Toluca en su último encuentro, por lo que buscará recuperarse en su visita a Querétaro.

¿En qué lugar de la tabla están Querétaro y Monterrey?

Monterrey ocupa actualmente el décimo puesto de la clasificación con 21 puntos, mientras que Querétaro se encuentra en la posición 12 con 20 unidades.

La diferencia entre ambos equipos es de apenas un punto, por lo que el resultado del encuentro podría modificar sus posiciones y también afectar a los clubes que se encuentran alrededor de la zona de clasificación.

Una victoria permitiría a Rayados llegar a 24 puntos y colocarse provisionalmente en el séptimo lugar. Querétaro, por su parte, alcanzaría las 23 unidades si consigue los tres puntos, con lo que mantendría sus aspiraciones de avanzar a la fase final.

¿A qué hora y dónde ver el Querétaro vs Monterrey?

El partido pendiente de la Jornada 7 se disputará este sábado 14 de noviembre a las 17:00 horas, tiempo del centro de México.La transmisión del partido está contemplada a través de FOX en televisión y FOX One en streaming, de acuerdo con la programación reportada para el encuentro.

¿Qué necesita cada equipo para clasificar a la Liguilla?

Monterrey necesita ganar para llegar a 24 puntos y colocarse provisionalmente dentro de los ocho primeros lugares. El triunfo también le permitiría llegar con mayores posibilidades a la última jornada, en la que enfrentará a Pumas.

Querétaro, por su parte, está obligado a conseguir la victoria para alcanzar las 23 unidades y mantenerse en la pelea. Una derrota complicaría seriamente sus aspiraciones, especialmente porque solamente le quedaría un partido por disputar en la fase regular.