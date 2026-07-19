Liga MX: Rayados ya tendría otro fichaje bomba bajo la dirección de Almeyda, ¿de quién se trata?

Rayados de Monterrey continúa moviéndose con fuerza en el mercado de transferencias y estaría muy cerca de cerrar otro fichaje de alto impacto para el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

De acuerdo con los reportes, la directiva albiazul ya habría alcanzado un acuerdo total con el conjunto estadounidense para concretar la transferencia definitiva de un futbolista de 29 años.

¿De quién se trata?

La llegada sería de Hugo Cuypers, de concretarse, representaría un nuevo movimiento importante bajo la dirección de Matías Almeyda, quien busca construir un equipo con mayores variantes ofensivas y capacidad para competir por el campeonato desde las primeras jornadas.

El atacante belga se encuentra entre los jugadores más productivos de la MLS. Durante la temporada 2026 registró 13 anotaciones en sus primeros 11 encuentros con Chicago Fire, rendimiento que despertó el interés de diferentes clubes.

Rayados habría ganado la carrera por su contratación y estaría dispuesto a realizar una inversión cercana a los 7.5 millones de dólares , además de cantidades adicionales relacionadas con el cumplimiento de objetivos deportivos.

Cuypers llegaría a Monterrey con la misión de convertirse en una referencia dentro del área y trasladar al futbol mexicano la contundencia mostrada durante su paso por Estados Unidos.

Rayados deberá liberar una plaza de extranjero

Antes de registrar oficialmente a Hugo Cuypers, Monterrey tendría que liberar una plaza de jugador no formado en México. Esta situación podría provocar la salida de alguno de los extranjeros que actualmente integran el plantel.

Uno de los nombres que podría abandonar la institución es el del delantero serbio Uros Djurdjevic, aunque la directiva todavía no ha comunicado una decisión definitiva.

Rayados deberá resolver este movimiento antes de anunciar formalmente al belga y completar su inscripción para el Apertura 2026.

De concretarse, Hugo Cuypers se convertiría en otro fichaje bomba de Rayados y llegaría a la Liga MX como uno de los goleadores más destacados de la MLS, con la responsabilidad de responder a las expectativas de una afición que espera volver a celebrar un campeonato.