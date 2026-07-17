Liga MX: ¡Remontaron! Cruz Azul le da la vuelta al marcador contra Atlético San Luis

Cruz Azul comenzó con el pie derecho la defensa de su campeonato en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, luego de protagonizar una espectacular remontada para vencer 3-2 al Atlético de San Luis en la cancha del Estadio Libertad Financiera.

La Máquina llegó a estar abajo por dos anotaciones durante los primeros minutos de la segunda mitad, pero reaccionó con un penal convertido por Gabriel “Toro” Fernández y un doblete de Jeremy Márquez, quien apareció en la recta final para cambiar por completo la historia del encuentro.

San Luis golpeó dos veces al iniciar el complemento

El primer tiempo terminó sin anotaciones, aunque ambos conjuntos tuvieron oportunidades para romper el equilibrio. Fue hasta el comienzo de la segunda parte cuando los potosinos encontraron los espacios necesarios para hacer daño y tomar una ventaja que parecía encaminar el compromiso a su favor.

Sébastien Salles-Lamonge abrió el marcador al minuto 46', apenas unos segundos después de la reanudación. La anotación provocó que Cruz Azul adelantara líneas, situación que San Luis aprovechó para volver a golpear.

Cuatro minutos más tarde, Rafa Llorente marcó el 2-0 y colocó contra las cuerdas al vigente campeón del futbol mexicano. El equipo potosino parecía tener bajo control el partido, mientras que los celestes mostraban dificultades para detener los ataques del rival.

El “Toro” Fernández inició la reacción cementera

Cruz Azul no bajó los brazos y encontró una oportunidad para acercarse después de una acción revisada por el VAR. El árbitro determinó la existencia de una falta dentro del área y señaló penal a favor de los visitantes.

Gabriel Fernández tomó el balón y convirtió la pena máxima al minuto 63', dando vida nuevamente a una Máquina que comenzó a dominar la posesión y a presionar con mayor intensidad sobre la portería defendida por Andrés Sánchez.

El descuento cambió por completo el desarrollo del encuentro. San Luis perdió profundidad ofensiva y comenzó a retroceder, mientras que el conjunto dirigido por Joel Huiqui aumentó la cantidad de jugadores en territorio potosino.

Jeremy Márquez firmó una remontada dramática

La insistencia celeste tuvo recompensa al minuto 80', cuando Jeremy Márquez apareció dentro del área para conseguir el empate 2-2. La anotación parecía suficiente para que Cruz Azul rescatara un punto, pero el mediocampista todavía tenía reservada una última intervención.

En el tiempo agregado, Márquez volvió a hacerse presente y consiguió el 3-2 definitivo, completando su doblete y una remontada que parecía improbable después del complicado inicio de la segunda mitad.

Atlético de San Luis intentó reaccionar durante los últimos instantes e incluso su guardameta subió a rematar un tiro de esquina, pero la defensa cementera logró conservar la ventaja hasta el silbatazo final.

Con este resultado, Cruz Azul sumó sus primeros tres puntos del Apertura 2026 y confirmó que mantiene el carácter competitivo mostrado durante el torneo anterior. La Máquina volverá a la actividad el martes 21 de julio, cuando reciba al Puebla, mientras que Atlético de San Luis tendrá que visitar a Tigres en la segunda jornada.