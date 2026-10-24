Liga MX: Reportan sanción a Yonatan Peinado por mentir a la Comisión tras América vs Rayados

La Comisión de Arbitraje del futbol mexicano habría apartado de las designaciones a Yonatan Peinado, cuarto árbitro del empate 1-1 entre América y Monterrey de la Jornada 11 del Apertura 2026. Según reveló el periodista David Medrano, la medida no obedeció a un fallo técnico, sino a lo ocurrido tras el partido.

El origen del caso fue un altercado protagonizado por el atacante americanista Brian Rodríguez, quien dirigió fuertes insultos hacia Peinado durante el segundo tiempo. Aunque la acción ameritaba expulsión, el hecho no fue reportado al juez central ni asentado en la cédula.

Contradicciones entre versiones

Tras la difusión de las imágenes, la Comisión citó al colegiado para esclarecer la omisión. En su declaración, Peinado argumentó que no escuchó las ofensas ni advirtió la conducta del uruguayo porque observaba otra zona de la cancha.

Sin embargo, la evidencia audiovisual mostró al jugador de frente al silbante durante su reclamo. Esa clara contradicción entre la explicación brindada y los videos terminó por debilitar su postura ante las autoridades evaluadoras.

Entrará a la 'congeladora' por un tiempo

De acuerdo con Medrano, la sanción no castiga únicamente el olvido del reporte, sino las inconsistencias o falsedades en el testimonio. Para el organismo, resultó más grave mentir en la investigación que fallar en la cancha.

Aunque la Comisión no ha hecho público un comunicado detallando el castigo, los reportes indican que Peinado fue congelado de las designaciones y permanecería fuera de actividad por el resto del Apertura 2026.