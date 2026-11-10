Liga MX: Salomón Rondón destaca en la tabla de goleo, así va la pelea por el liderato

Con 16 jornadas disputadas, el Apertura 2026 de la Liga MX ya tiene dueño en la tabla de goleo y parece muy difícil de alcanzar. Salomón Rondón, delantero de los Tuzos de Pachuca, sigue en plan demoledor.

El venezolano de 37 años llegó a 16 anotaciones, con lo que se mantiene en solitario en la cima del listado. Le saca cinco dianas de ventaja a su más cercano perseguidor, Henry Martín a falta de una jornada para que termine la fase regular.

Y eso que el torneo ha estado muy parejo. En el goleo por equipos, el que manda es el América, con 38 goles, el equipo más ofensivo del torneo. Y gran parte de eso es por su otro goleador.

En el Clausura 2024 también conquistó el título de goleo. Lo hizo de forma compartida con otros atacantes, con la baja cifra de apenas ocho anotaciones.

El mismo año, en la Copa de Campeones de la Concacaf, Salomón Rondón fue el mejor goleador con nueve anotaciones; otra estrella para el futbolista venezolano.

¿Cómo va la tabla de goleo del Apertura 2026 de Liga MX?

La Bomba le metió gol a los Pumas en el Clásico Capitalino y llegó a 11 tantos. Se despegó del resto y es el único que sigue el paso a Rondón, aunque está a cinco dianas.