Liga MX: San Luis atraviesa su época más oscura al cumplir más de 100 días sin ganar en liga

El Atlético de San Luis atraviesa una severa crisis deportiva tras registrar 117 días consecutivos sin conocer la victoria en la Liga MX, lo que consolida la peor racha activa del balompié nacional. La escuadra dirigida por Diego Mejía ratificó su mal momento al caer goleada 3-0 frente al Club América en la Jornada 4 del Torneo Apertura 2026, disputada en el Estadio Banorte.

¿Cuándo fue su última victoria?

La última ocasión en que el conjunto rojiblanco sumó tres puntos se remonta al pasado 22 de abril de 2026, cuando superó 2-0 a Santos Laguna durante la fase regular del Clausura 2026. Desde aquel compromiso, los potosinos han encadenado tropiezos e igualdades que han impedido su repunte futbolístico.

Con este registro, San Luis ostenta la sequía de triunfos más prolongada de la primera división mexicana, superando a todos los demás clubes del circuito. Durante el presente Apertura 2026, la escuadra no ha conseguido celebrar victorias tras sus cuatro primeros encuentros, cosechando derrotas ante Cruz Azul y América, e igualdades con Tigres y Tijuana.

¿Desastre inminente, en camino?

La fragilidad defensiva y los constantes desajustes tácticos en el terreno de juego mantienen bajo extrema presión al cuerpo técnico, que encara un panorama sumamente complejo de cara a las próximas fechas de la competición.

De cara a la quinta fecha del certamen, la escuadra buscará frenar la sangría de puntos cuando regrese a la cancha del Estadio Libertad Financiera. Con apenas dos unidades cosechadas de 12 posibles y un balance defensivo crítico, la directiva potosina analiza de cerca la continuidad del proyecto de Diego Mejía, consciente de que un nuevo descalabro ante su afición comprometería de forma definitiva la estabilidad del equipo en el torneo.