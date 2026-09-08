Liga MX: ¿Santiago Domínguez fue retirado del partido del Cruz Azul? Aquí te contamos

El pasado domingo seis de agosto, el equipo de Cruz Azul recibió al Santos Laguna para disputar la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX. En un partido en donde todo debió de haber transcurrido con tranquilidad, una foto comenzó a viralizarse en las redes sociales.

Polémica imagen en el Estadio Banorte

Comenzado el encuentro entre los cementeros y laguneros, un usuario en redes sociales compartió una foto de Santiago Domínguez, integrante del podcast "Pláticas del Mal", quien en el pasado generó una serie de comentarios denigrantes hacia miembros del Cruz Azul Femenil, se le vio en uno de los pasillos del "Coloso de Santa Úrsula" alrededor de múltiples miembros de staff.

En un inicio RÉCORD, comunicó que de acuerdo con el club y el estadio, el jugador fue retirado de las instalaciones durante el partido del pasado domingo, esto dado a que en consecuencia de sus actos contra el equipo liderado en la directiva por María Fernanda Pons.

Y es que mediante un comunicado oficial el pasado 17 de agosto, el equipo celeste dijo que se reservaría el derecho de tomar acciones legales y penales contra dichos creadores de contenido. Sin embargo, en ningún momento lo excluye de ir a apoyar al equipo en los estadios.

¿Qué fue lo que sucedió?

Posterior a la publicación de dicho medio, el líder del podcast, "Mike Máquina del Mal", le respondió al periodista que habría dicho la información en X:

"Circulan versiones en “medios e internet” de que Santi fue expulsado del estadio, lo cual es mentira", dijo.

A ello agregó que en efecto, elementos de seguridad abordaron a Santiago, el camarógrafo y una mujer pero poco después regresaron a ver el partido sin problema alguno.

Ni el club ni nadie con comunicado oficial

Pese a la magnitud que alcanzó la confusión de la información, Cruz Azul no ha abordado el tema del pasado domingo 6 de agosto.