Liga MX: Santos Laguna está cerrando a un futbolista argentino, ¿de quién se trata?

El mercado de fichajes comienza a moverse con intensidad en la Liga MX y uno de los equipos que ya trabaja en reforzar su plantel es Santos Laguna.

El conjunto de la Comarca Lagunera, que busca recuperar protagonismo tras torneos irregulares, tiene en la mira a un defensor argentino que actualmente milita en el futbol sudamericano y que podría convertirse en una de sus incorporaciones clave de cara al siguiente torneo.

¿Quién sería el nuevo refuerzo?

De acuerdo con diversos reportes, el club verdiblanco ya tendría un acuerdo encaminado para hacerse de los servicios de Franco Pardo, zaguero central que actualmente forma parte de Racing Club en Argentina .

La operación aún no se ha hecho oficial, pero todo apunta a que las negociaciones están avanzadas y podrían concretarse en los próximos días.

Antes de llegar a Racing, el argentino tuvo un paso importante por Unión de Santa Fe, donde incluso llegó a portar el gafete de capitán, lo que habla de su peso dentro del vestidor.

Ahora, Santos Laguna buscaría aprovechar su experiencia y características defensivas para fortalecer una zona del campo que ha sido uno de sus puntos débiles en los últimos torneos.

¿Qué puede aportar Pardo a Santos?

La posible llegada del defensor argentino representa una apuesta por reforzar la zaga con un perfil aguerrido y confiable. Pardo es un jugador que se caracteriza por su intensidad en la marca, buen juego aéreo y capacidad para liderar la línea defensiva, aspectos que podrían encajar perfectamente en el esquema del equipo lagunero.

Además, su experiencia en el futbol argentino, conocido por su exigencia táctica y física, podría facilitar su adaptación al futbol mexicano, donde cada vez es más común ver centrales sudamericanos marcar diferencia.

Negociación en curso

Aunque aún no existe un anuncio oficial por parte de Santos Laguna, todo indica que el club está cerca de cerrar la operación. De concretarse, Franco Pardo se convertiría en uno de los refuerzos más interesantes del equipo para el próximo torneo, en una clara señal de que los Guerreros buscan reconstruirse y volver a ser protagonistas en la Liga MX.

Por ahora, la afición lagunera se mantiene a la expectativa, esperando que este movimiento se confirme y que el argentino pueda convertirse en una pieza clave dentro del nuevo proyecto del equipo.