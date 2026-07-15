Liga MX: Santos Laguna presenta su jersey de local y la afición reacciona en redes sociales

Santos Laguna ya tiene lista su nueva piel para el Torneo Apertura 2026 y la temporada 2026-2027. A pocos días de su debut en la Liga MX, el conjunto lagunero presentó de manera oficial su nuevo jersey de local, una indumentaria que apuesta por reforzar la identidad de la Comarca Lagunera.

El uniforme, desarrollado nuevamente por la firma Charly, mantiene la esencia que ha caracterizado al club durante décadas, pero incorpora detalles inspirados en la historia y las raíces de la región.

Un homenaje a la identidad lagunera

De acuerdo con el club, la nueva camiseta busca representar el orgullo de pertenecer a La Laguna. El diseño conserva las tradicionales franjas horizontales en verde y blanco, pero añade elementos gráficos y acabados que hacen referencia a la historia de la institución y al carácter de una región reconocida por su esfuerzo, trabajo y pasión por el futbol.

En el lanzamiento oficial, Santos explicó que el uniforme pretende fortalecer el vínculo entre el equipo y su afición, recordando que la camiseta representa mucho más que una prenda deportiva, simboliza la identidad de una comunidad que ha acompañado al club desde su fundación.

Las redes sociales no tardaron en opinar

Como ocurre con prácticamente cada presentación de uniformes en la Liga MX, las reacciones no se hicieron esperar. Muchos aficionados destacaron que el nuevo jersey mantiene la esencia tradicional de Santos Laguna y aplaudieron el homenaje a la Comarca, asegurando que el diseño recupera elementos que identifican al club desde hace varios años.

Sin embargo, también hubo seguidores que esperaban una propuesta más innovadora y señalaron que el uniforme luce demasiado conservador respecto a temporadas anteriores.

Con esta nueva indumentaria, Santos Laguna buscará comenzar una nueva etapa deportiva tras una profunda reestructuración del plantel y del cuerpo técnico.

Los Guerreros estrenarán oficialmente su uniforme durante las primeras jornadas del Apertura 2026, con la expectativa de que la nueva camiseta también marque el inicio de una campaña que les permita volver a competir por los primeros puestos del futbol mexicano.