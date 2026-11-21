La esperanza llegó hasta el último minuto, pero no fue suficiente para clasificar. Santos se quedó cerca de avanzar a la Liguilla del Apertura 2026, pero León le quitó el boleto (1-2) con un zarpazo en el minuto 89 y confirmó su lugar en la Fiesta Grande.

El primer susto para los locales llegó apenas en el minuto 9 del partido. Carlos Acevedo se vistió de héroe con su doble atajada a los disparos de Fernando Beltrán y, después, la defensa lagunera consiguió evitar el primero de los Esmeraldas.

Pese a estar obligada a ganar el partido, La Fiera no ponía de lleno el pie en el acelerador y, por momentos, parecía no estar preocupada por encontrar el triunfo.

Para el minuto 36, el Estadio Corona se quedó mudo por el insólito error de Emanuel Echeverría. El lateral izquierdo de Santos intentó controlar un centro raso proveniente del sector derecho, pero terminó por empujar el esférico a su propia portería. La Liguilla estaba en peligro.

En el cierre de la primera mitad llegó otro momento que sembró terror y preocupación en la afición santista. Kevin Palacios encaró a Luis Valadez y le lanzó un cabezazo; el atacante lagunero se fue expulsado de inmediato.

Con todo en su contra, Santos comenzó la segunda parte buscando el empate que lo pondría en Liguilla... y lo encontró.

Ramiro Sordo recibió el centro de Mauricio Cuevas, controló el balón y convirtió el 1-1. A la afición de los Guerreros le regresaba la fe por ver a su equipo en la Fiesta Grande.

Aunque tenía a uno menos en el campo, el cuadro de Torreón mostraba una gran intención de ganar el juego y los intentos aparecían, pero la contundencia no.

Superada la hora de juego, Ismael Díaz se perdió el gol de la ventaja para León al estrellar su disparo en el poste, pese a estar a pocos metros de la portería de Acevedo.

Santos y su afición ya se veían en la Liguilla, pero el propio Díaz les arruinó la noche con una fenomenal anotación desde fuera del área. Con el 1-2 dibujado en el marcador, La Fiera acabó con el sueño de los verdiblancos.