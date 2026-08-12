Liga MX: Sebastián Córdova sufre grave lesión y se pierde el resto del Torneo Apertura 2026

El mediocampista mexicano Sebastián Córdova, reciente refuerzo estelar de los Pumas de la UNAM, sufrió una devastadora lesión que lo dejará fuera de las canchas por el resto del Torneo Apertura 2026. La confirmación del cuerpo médico universitario encendió las alarmas institucionales tras validar el severo diagnóstico que interrumpe abruptamente la temporada del atacante.

¿Qué fue lo que ocasionó la lesión?

El incidente ocurrió durante el duelo de la Leagues Cup frente al FC Cincinnati. Corría la parte complementaria del encuentro disputado en territorio estadounidense cuando el seleccionado nacional ingresó de cambio. Apenas veinte minutos después de saltar al terreno de juego, una desafortunada jugada encendió la alarma y obligó su traslado inmediato hacia vestidores.

Específicamente, el movimiento desafortunado se produjo cuando el pie del futbolista quedó atorado bruscamente en el césped sintético durante un lance de juego. Esta traba mecánica generó una severa torsión no contactual en la articulación, provocando la desestabilización inmediata de la zona afectada y obligando su evacuación sobre una camilla entre muestras de intenso dolor.

Los médicos confirman lo peor

Luego de trasladarse a la Ciudad de México para practicarse estudios de alta especialidad, el informe oficial ratificó una ruptura completa del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda. Esta patología articular requiere una pronta intervención quirúrgica, la cual se programó de urgencia para ser ejecutada en el transcurso de los siguientes días.

Los pronósticos clínicos estiman un periodo de rehabilitación de entre siete y nueve meses, dependiendo íntegramente de la evolución biológica del deportista. Este lapso inhabilita por completo la presencia del volante en la Liga MX actual, afectando de forma directa la estructura táctica trazada por el estratega argentino Esteban Solari para el torneo.

Esta lamentable baja altera radicalmente el panorama de los Pumas en el campeonato nacional. Mientras la directiva analiza posibles alternativas en el mercado de transferencias para suplir su vacante, el atacante de 29 años inicia la etapa de recuperación más compleja de su trayectoria deportiva, enfocado exclusivamente en retornar a la máxima exigencia.