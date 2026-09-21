Liga MX: Siboldi culpa a la directiva de Tigres por orquestar el montaje con Tatiana Flores

El director técnico uruguayo Robert Dante Siboldi rompió el silencio sobre la difamatoria polémica que lo vinculó falsamente con la futbolista Tatiana Flores tras su abrupta salida de Tigres UANL en 2024. En recientes declaraciones, el estratega acusó directamente a la cúpula regiomontana de orquestar una campaña mediática deliberada para dañar su reputación profesional.

El trasfondo del conflicto se remonta a la eliminación felina en el torneo Clausura 2024. Inicialmente, los dirigentes señalaron a su auxiliar Miguel de Jesús Fuentes por una presunta filtración de información táctica a Rayados de Monterrey, acusación rechazada categóricamente mientras la institución ya gestionaba en secreto la llegada de Veljko Paunovic.

El uruguayo rompe el silencio

Ante la falta de sustento del primer señalamiento, se activó una narrativa secundaria. Siboldi reveló textualmente sobre la directiva: “Ellos son los que inventaron el guion y lo desarrollaron”. Asimismo, el técnico uruguayo explicó que ejecutaron un “plan B, que era desprestigiarme a mí con la jugadora”.

El rumor infundado desencadenó un severo ciberacoso hacia la joven delantera en redes sociales. El timonel criticó duramente la inacción del club para proteger a su integrante, sentenciando tajante: “Tendrían que haber defendido a la jugadora”, postura opuesta al oportuno respaldo que la Liga MX Femenil otorgó a Flores.

Tigres, ¿el villano de esta historia?

La difamación afectó profundamente el entorno familiar y personal del estratega. Siboldi subrayó que la malintencionada invención buscó ensuciar su ética laboral, obligando a sus seres queridos a lidiar con una dura presión mediática sostenida sobre acusaciones falsas e inventadas.

Este caso expone los oscuros mecanismos de presión corporativa en el fútbol profesional tras romper un vínculo laboral. Las revelaciones de Siboldi evidencian graves faltas éticas, dejando a la directiva de Tigres bajo el escrutinio público por permitir la victimización digital de sus propios miembros.