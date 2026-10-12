Liga MX: ¿Sorpresa o realidad? Querétaro, el Caballo Negro que acecha el liderato general

Este fin de semana, Querétaro confirmó su sensacional momento en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX tras vencer 2-0 al Atlante en el Estadio Corregidora por la jornada 11. Con anotaciones del mediocampista uruguayo Santiago Homenchenko desde el punto penal al minuto 24 y del delantero mexicano Denilson Muñoz al 49', el conjunto emplumado rubricó una actuación categórica que reafirma sus aspiraciones liguilleras.

Este triunfo catapulta a los Gallos Blancos a la tercera posición de la tabla general con 20 puntos, cosechados en diez encuentros disputados. La escuadra queretana acecha de cerca la cima del fútbol mexicano, ubicándose a solo una unidad del líder Club América (21) y empatada en unidades con Toluca, consolidándose como el auténtico "caballo negro" y la gran revelación del certamen regular.

Sorprenden a propios y extraños

Bajo un balance estadístico impecable de seis victorias, dos empates y apenas dos derrotas, la clave del éxito plumífero reside en un cerrojo defensivo infranqueable. El guardameta Guillermo Allison y la zaga liderada por Diego Reyes y Daniel Parra apenas han concedido ocho goles en diez cotejos, cifra que sitúa a Querétaro como la defensiva más sólida de todo el Apertura 2026.

A lo largo de la fase regular, Querétaro ha firmado golpes de autoridad memorables ante contendientes de jerarquía. Entre sus triunfos más destacados figuran el resonante 0-2 sobre las Chivas en el Estadio Akron, la contundente victoria 1-3 frente al Atlas en el Jalisco, la trabajada conquista 1-2 ante Pachuca en el Hidalgo y la épica remontada 3-2 sobre los Tigres en suelo queretano.

Un proyecto que catapulta a Liguilla

El artífice de esta gesta es el director técnico chileno Esteban 'Chino' González, quien asumió el banquillo para este proyecto 2026 e imprimió un orden táctico riguroso y una transición ofensiva demoledora. Su esquema flexible potencia las virtudes de un plantel equilibrado donde convergen la juventud de Enzo Giménez y Carlo Adriano con el desequilibrio en ataque de Iker Benito y Mateo Coronel.

Con el boleto directo a la Liguilla prácticamente encaminado a falta de seis fechas por disputar, el cuadro de La Corregidora ha dejado de ser una sorpresa para convertirse en un candidato legítimo al título. Sin grandes presupuestos pero con efectividad máxima, Gallos Blancos promete ser un rival incómodo para cualquier potencia futbolística en la fiesta grande del balompié mexicano.