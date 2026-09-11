Liga MX: ¡Súper Gallos! Querétaro logra ganarle al Tijuana y ahora son cuartos

Querétaro consiguió una valiosa victoria por 1-0 sobre Tijuana en el Estadio Caliente, en un duelo de la Jornada 8 del Apertura 2026 en el que los Gallos Blancos aprovecharon su oportunidad y resistieron la presión fronteriza hasta los últimos segundos.

El único tanto del encuentro llegó durante la primera mitad, cuando Mateo Coronel consiguió adelantar a los visitantes y obligó a Xolos a buscar la remontada durante el resto del compromiso.

Xolos reactivos pero poco asertivos

Tijuana intentó responder antes del descanso y mantuvo mayor presencia ofensiva durante buena parte del complemento. El conjunto local acumuló tiros de esquina, aproximaciones al área y realizó modificaciones en busca de mayor profundidad.

Entre los movimientos aparecieron los ingresos de Diego Abreu, Aldahir Pérez y Aarón Mejía, mientras que Gilberto Mora dejó el terreno de juego. Pese a los constantes intentos, Xolos no logró encontrar el tanto del empate ante una defensa queretana que se mantuvo firme.

El VAR apareció en el cierre

La mayor polémica llegó al 90+6', cuando se realizó una revisión en el VAR por un posible penal a favor de Tijuana, luego de una acción entre Diego Reyes y Jackson Porozo dentro del área.

Sin embargo, tras revisar la jugada, la decisión no terminó en pena máxima y Querétaro logró conservar la ventaja hasta el silbatazo final , asegurando tres puntos importantes como visitante.

Gallos sube en la clasificación

Con este resultado, Querétaro se coloca momentáneamente en la cuarta posición de la tabla, mientras que Xolos queda en el quinto puesto, a la espera del resto de los resultados correspondientes a la Jornada 8.

Así, los Gallos Blancos se llevaron el triunfo de la frontera tras imponerse 1-0, mientras que Tijuana se quedó sin recompensa pese a dominar buena parte de la segunda mitad y mantener la incertidumbre hasta el cierre del encuentro.